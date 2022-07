Antonio Conte se prononce sur le mercato de Tottenham

Antonio Conte a rendu son verdict sur le mercato estival de Tottenham.

Les Lilywhites ont débarqué Fraser Forster et Ivan Perisic sur des transferts gratuits de l’Inter Milan et de Southampton respectivement.

Ils ont également obtenu les services de Clément Lenglet prêté pour la campagne 2022/23 par le FC Barcelone.

Et en termes de dépenses importantes, les Spurs ont signé Richarlison d’Everton pour plus de 50 millions de livres sterling, Yves Bissouma de Brighton pour environ 25 millions de livres sterling et Djed Spence de Middlesbrough pour un montant pouvant atteindre 20 millions de livres sterling.

Maintenant, avec six signatures à la porte, Antonio Conte a eu son mot à dire sur la fenêtre estivale des Spurs à ce jour :

“Nous nous sommes améliorés”, a déclaré Conte. « C’est sûr qu’on s’est amélioré, c’est normal. Lorsque vous entrez sur le marché des transferts, vous essayez de ne pas gaspiller d’argent, mais si vous décidez d’investir de l’argent et je pense que, jusqu’à présent, nous avons investi le bon argent », a-t-il déclaré.

“Beaucoup de gens m’ont dit qu’ils étaient surpris par le timing, mais quand la vision est claire, je me sens confiant et ensuite je vais m’entraîner et essayer d’améliorer l’équipe et le groupe. fabio [Paratici] aide beaucoup dans cette situation. Nous travaillons très bien mais il est important de savoir qu’il nous faut un peu de patience.

« Si donc, en seulement un an et sept mois, nous sommes capables de faire quelque chose de très spécial, je suis le premier à être très heureux. Je pousserai mes joueurs du début jusqu’à la fin de la saison à avoir de l’ambition et à être compétitifs dans chaque match et chaque compétition que nous allons jouer.

Beaucoup de nouvelles citations d’Antonio Conte alors que nous discutions avec lui en Corée. Il a admis que Djed Spence est une signature du club, mais il l’a éclairé parce que le joueur de 21 ans peut devenir un joueur important. Il a parlé de la fenêtre de transfert, pourquoi il est resté aux Spurs et plus encore. https://t.co/aPrzebMN0h – Alasdair Gold (@AlasdairGold) 19 juillet 2022

