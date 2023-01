Antonio Conte répond aux attentes «folles» de Tottenham après la défaite d’Aston Villa et laisse entendre qu’il a besoin de plus de soutien sur le marché des transferts | Nouvelles du football

Antonio Conte a répondu aux attentes “folles” autour de son équipe de Tottenham après leur défaite 2-0 contre Aston Villa et a déclaré que le club devait signer deux joueurs d’une valeur de 50 à 70 millions de livres sterling chaque saison s’ils veulent devenir de sérieux prétendants au titre.

Les Spurs ont subi leur quatrième défaite en sept matchs de Premier League lors d’un sombre jour de l’An pour leurs supporters au stade Tottenham Hotspur. C’était aussi le septième match consécutif au cours duquel ils avaient encaissé plus d’une fois – la première fois que cela se produisait depuis 1988.

Le résultat laisse Tottenham cinquième du classement, 13 points derrière les leaders et rivaux locaux Arsenal, qui ont un match en moins.

Conte est sorti se battre par la suite, défendant la performance des Spurs, malgré le fait qu’ils n’ont réussi que six tirs en 90 minutes et laissant entendre qu’il avait besoin de plus de soutien sur le marché des transferts s’ils devaient se battre pour les grands honneurs.

“Je continue de répéter que la saison dernière, nous avons fait un miracle”, a-t-il déclaré à propos de leur quatrième place la saison dernière.

“C’est arrivé, pourquoi? Parce que nous n’avons joué qu’une seule compétition et nous avons joué avec 12 ou 13 joueurs qui n’ont pas été blessés au cours des 15 derniers matchs.

“Nous avons joué avec les meilleurs joueurs à chaque match, car nous n’avons joué que la ligue. N’oubliez pas qu’à trois matchs de la fin, Arsenal était à quatre points de nous – et que nous avons terminé à 20 points de Manchester City.

“Nous avons fait un miracle, mais je savais quelle était la situation et ensuite j’ai été très clair avec le club [about what was needed] devenir des prétendants au titre.”

Il a poursuivi: “Je me souviens très bien de l’été, les gens parlaient de Tottenham en tant que prétendants au titre, mais d’après mon expérience, c’était un peu fou de voir ça.

“Pour devenir des prétendants au titre, pour devenir une équipe prête à se battre pour gagner quelque chose, il faut avoir des bases solides, c’est-à-dire avoir 14 ou 15 joueurs solides, avec de la qualité, et les autres jeunes joueurs à développer.

“Chaque saison, vous pouvez ajouter deux joueurs, mais deux joueurs ont un prix de 50 millions de livres sterling, 60 millions de livres sterling, 70 millions de livres sterling. De cette façon, cela signifie que vous engagez des joueurs importants qui peuvent améliorer la qualité et le niveau de votre équipe.

“Mais c’est un processus, les gars. C’est un processus.”

Les Spurs ont conclu les signatures permanentes de Richarlison, Yves Bissouma, Cristian Romero, Ivan Perisic, Clement Lenglet, Djed Spence et Fraser Forster cet été pour un coût combiné de 172 millions de livres sterling, mais Conte a insisté sur le fait qu’il essayait également de créer une culture gagnante au club. .

“Les gens qui pensent que vous arrivez et que vous gagnez”, a-t-il déclaré. “Cela peut arriver pour une équipe qui a l’habitude de gagner dans le passé. Mais si vous n’y êtes pas habitué, cela signifie que vous devez créer la situation.

“Pour cette raison, il faut du temps, de la patience. Je comprends que les fans soient déçus car ils peuvent dire qu’ils ont eu de la patience pendant longtemps. Je comprends. Mais la situation est la suivante : si vous voulez la vérité, je vais vous le dire la vérité.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les fans des Spurs avaient des attentes irréalistes envers leur équipe, Conte a ajouté: “Je n’ai pas à réfléchir à quelles sont les attentes. Je sais quelle est la réalité.

“Je suis l’entraîneur, je vis le club au quotidien, je connais la situation, je connais la vision du club. Le club connaît très bien ma réflexion sur la situation.

“La situation était très claire. Je continue à travailler pour améliorer le club, pour créer une base solide puis pour me développer.

“Au début de la saison, j’étais très, très clair avec le club. J’ai dit:” D’accord, nous pouvons être compétitifs pour gagner, mais essayez de continuer à vous améliorer d’une manière que nous pouvons le faire.

“Parce que, aussi, il faut savoir qu’il y a des clubs qui peuvent investir 200 millions de livres, 300 millions de livres et puis d’autres clubs qui ont différents [policies]. Vous devez respecter les autres [policies].

“Mais cela doit être très clair pour les gens, car sinon nous créons une attente et ce n’est pas positif pour l’environnement de créer des attentes qui, en ce moment, ne sont pas réalistes.”

Image:

Antonio Conte lors de la défaite de Tottenham face à Aston Villa





Conte a ajouté que les Spurs doivent maintenant revenir sur le marché des transferts et “acheter fort” afin qu’il puisse poursuivre le développement de l’équipe et éviter que leur effondrement ne se poursuive.

“Je le répète depuis le début de la saison, mais j’attendais ce moment”, a-t-il ajouté. “Maintenant, il faut acheter fort, fort. Parce que la situation, c’est qu’on est là, mais dans ce championnat, on peut vite déraper.

“J’ai aussi parlé à mes joueurs et j’ai dit, l’attente est de grandir, de se battre, car du début à la fin, la route n’est pas si longue, vous pouvez glisser rapidement si vous n’êtes pas préparé et humble.

“Si vous me demandez si j’ai peur, je n’ai pas peur. Je crois en mon travail, je crois en mes joueurs.

“Mais ne me posez pas de questions sur des choses que je ne peux pas vous promettre parce que ce n’est que pour créer des illusions et donner des rêves. Mais pour le moment, il faut être réaliste.

“Parce que si vous êtes réaliste et que vous connaissez la situation, vous affrontez le moment de la bonne manière.”

Message de Conte aux fans des Spurs : je n’ai jamais dit que nous pouvions être compétitifs, nous construisons

Parler à Sports du cielConte a déclaré : « Le message est toujours le même [to the fans]: Je n’ai jamais parlé de notre équipe que cette saison on pourrait être compétitif, se battre pour gagner. Dès le début de la saison, je dis que nous créons, nous construisons, nous essayons de construire une base solide parce que si vous voulez devenir un prétendant au titre et que vous voulez essayer de gagner quelque chose pendant la saison, vous devez avoir des bases solides. fondations.

“Des fondations solides signifient que vous devez avoir votre équipe, votre équipe, 13, 14 joueurs forts, puis chaque année pour mettre un, deux joueurs importants pour améliorer la qualité. Et pour cette raison, cela signifie investir 60 millions de livres sterling, 70 millions de livres sterling , 80 millions de livres sterling. De cette façon, vous améliorez la qualité. Sinon, si vous y allez à chaque saison pour ne pas dépenser…

“En ce moment, nous devons créer cette base solide. Nous devons trouver 13, 14 joueurs. Nous essayons de créer cela, puis de commencer à chaque saison pour ajouter des joueurs importants, pas des joueurs normaux. Les joueurs normaux ne font pas le différence. On a besoin de joueurs qui font la différence. Sinon, il faut aller développer un jeune joueur, puis attendre, il faut avoir de la patience. La situation en ce moment est la suivante.

“Je dis toujours la vérité dans ma vie. Je ne veux pas créer d’illusion. Le club sait très bien ce que je pense et le club est à 100%, ils pensent la même chose. Peut-être que c’est bien d’envoyer ce message à l’extérieur à travers le médias parce que peut-être que quelqu’un peut penser que nous pouvons prétendre au titre.”