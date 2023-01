Antonio Conte refuse de dire s’il sera à long terme à Tottenham alors qu’il prétend avoir “abandonné” et que les joueurs se sont “surclassés par Spursy” après la défaite de Man City

Antonio Conte a choisi de ne pas commenter son avenir à long terme à Tottenham après la défaite de son équipe à Manchester City.

Les Spurs menaient 2-0 à la mi-temps de l’affrontement au stade Etihad, mais n’ont pas pu gérer l’assaut de City en seconde période alors qu’ils sont tombés sur une défaite 4-2.

Tottenham s’est effondré en seconde période

AFP Et Conte a fait une figure découragée après le match

S’exprimant sur The Sports Bar, l’ex-star de Chelsea, Jason Cundy, a plaisanté: «Les Spurs se sont surpassés eux-mêmes. Et ça veut dire quelque chose.

Cependant, Darren Ambrose, expert de talkSPORT et fan de Tottenham, n’a certainement pas vu le côté amusant des choses.

Sur Conte, Ambrose a déclaré à talkSPORT: “Il m’a brisé. Je pense qu’il a abandonné. Il a abandonné sur le plateau, il a abandonné certains joueurs.

«Vous perdez 3-2 et vous enlevez Ivan Perisic et mettez Ryan Sessegnon. Ce n’est pas comme ça qu’on gagne le match.

Mais Conte insiste sur le fait qu’il fait ce qu’il peut pour améliorer les choses chez Spurs.

Un Conte provocateur a déclaré lors d’une conférence de presse : “Si j’exigeais le même niveau qu’à la Juventus et à l’Inter, cela pourrait être dangereux, car ma frustration pourrait être très grande… Je veux améliorer le club avec ma vision, mon idée.

Getty Les Spurs sont à cinq points du quatrième et ont disputé un match de plus que Newcastle, quatrième

« Si on compare cette saison et la saison dernière, on a perdu la solidité défensive. C’est la première fois de ma carrière que mon équipe encaisse autant de buts.

Tottenham a été époustouflé en seconde période après une performance inspirée de Riyad Mahrez, qui a marqué deux fois, en a inscrit un autre et a joué un rôle énorme dans le premier but.

Ederson avait offert aux visiteurs le premier match vers la fin de la première mi-temps lorsque sa terrible passe a été interceptée, ce qui a permis à Dejan Kulusevski de dépasser le Brésilien.

Et il ne s’est pas couvert de gloire lorsque quelques instants plus tard, Emerson Royal a doublé l’avance en réagissant le plus rapidement à l’arrêt d’Ederson sur un effort de Harry Kane.

Getty City s’est déchaîné en seconde période, cependant

Mais City a basculé un interrupteur pendant la pause lorsque quelques minutes après la pause, Julian Alvarez et Erling Haaland ont marqué pour le ramener à 2-2 avant que Mahrez ne marque deux fois.

La défaite est la deuxième consécutive de Tottenham et ils sont dans une forme misérable n’ayant remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs en championnat.

La mauvaise forme des Spurs a conduit à un certain nombre de questions sur son avenir et Conte n’a pas fourni de réponse très rassurante sur le fait qu’il restera.

Interrogé sur son avenir à long terme au club, Conte a déclaré à talkSPORT: “C’est une question à laquelle je n’aime pas répondre.”

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles, rumeurs et potins avec notre blog de transfert en direct