Antonio Conte quitte l’Inter Milan au milieu d’affrontements avec des propriétaires chinois

L’Inter Milan a annoncé mercredi que le club se séparait de l’entraîneur Antonio Conte avec effet immédiat après une saison où l’Italien a guidé l’Inter vers son premier titre de Serie A depuis plus d’une décennie. Conte est en désaccord avec les propriétaires chinois du club, Suning, au sujet de leurs plans de réduction des coûts, ce qui l’empêchera de constituer une équipe qu’il souhaite pour défier à domicile et en Europe la saison prochaine. L’Italien de 51 ans avait encore un an de contrat.

Dans sa déclaration, l’Inter a remercié Conte et a déclaré que l’entraîneur restera dans l’histoire du club. « Le FC Internazionale Milano annonce avoir trouvé un accord pour la résiliation consensuelle du contrat avec l’entraîneur Antonio Conte. L’ensemble du Club tient à remercier Antonio pour le travail extraordinaire qu’il a accompli, aboutissant à la conquête du XIXe Scudetto. Antonio Conte restera à jamais dans l’histoire de notre club », indique le communiqué de l’Inter.

Plus tôt mercredi, les médias italiens avaient rapporté que Conte pourrait quitter l’Inter.

« Inter-Conte, divorce! », Titrait le quotidien Gazzetta Dello Sport, rapportant que « les adieux définitifs pourraient arriver dans les prochaines 48 heures ».

«Conte prêt à partir», titrait le Corriere Dello Sport.

L’Inter a enregistré des pertes de 100 millions d’euros (122 millions de dollars) la saison dernière principalement en raison de la pandémie de coronavirus. Le groupe Suning a fermé son club chinois Jiangsu FC en février des mois après avoir remporté le titre de la Super League chinoise.

Il y a cinq jours, Inter a obtenu une injection de liquidités d’une valeur de 275 millions d’euros auprès de la société d’investissement américaine Oaktree, sous la forme d’un prêt sur trois ans.

Dans ce contexte, Suning souhaite économiser le plus possible à la fois sur l’achat de nouveaux joueurs et sur les salaires, et éventuellement sur la vente de ceux qui ont la valeur la plus élevée, une approche que Conte juge incompatible avec la volonté du club de jouer au plus haut niveau en Europe.

L’ancien patron de Chelsea et de la Juventus a repris en mai 2019 un contrat de trois ans d’une valeur de 12 millions d’euros par saison. Son départ avait également été annoncé l’été dernier après la défaite finale du club en Ligue Europa contre Séville et en terminant deuxième de la ligue contre la Juventus.

Conte avait imputé le manque d’investissement du club à son échec à se battre en Ligue des champions au cours de laquelle il s’était écrasé en phase de groupes au cours de chacune des trois dernières saisons.

(Avec entrées AFP)

