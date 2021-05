Antonio Conte quitte l’Inter Milan après avoir remporté le titre de Serie A

Antonio Conte a quitté son poste d’entraîneur de l’Inter Milan, a-t-on annoncé mercredi. Cette décision intervient trois semaines après que Conte a mené le club au titre de Serie A.

« Le FC Internazionale Milano peut confirmer qu’un accord a été trouvé avec Antonio Conte pour la résiliation de son contrat par consentement mutuel. Le club tient à remercier Antonio pour le travail extraordinaire qu’il a accompli, aboutissant au 19e titre de l’Inter. Antonio Conte restera à jamais une partie de l’histoire de notre club », a déclaré le club dans une déclaration.

journal italien La Gazzetta dello Sport a suggéré que cette décision était en partie due à la nécessité pour le club de réduire les coûts d’exploitation au milieu de la pandémie de coronavirus. Le journal a affirmé que l’Inter voulait réduire les coûts salariaux de 15 à 20 % et que des départs de joueurs seraient nécessaires, Conte n’étant pas désireux de travailler avec un projet de « réduction ».

S’exprimant après le dernier match de l’Inter de la saison, une victoire 5-1 sur l’Udinese, l’assistant de Conte, Cristian Stellini, a semblé faire allusion aux troubles de l’entraîneur concernant les plans visant à sanctionner les départs des joueurs.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer, mais lorsque vous avez un entraîneur de haut niveau, il a également besoin d’un projet de premier plan », a déclaré Stellini à DAZN.

« [Players leaving] pourrait changer les choses, mais c’est au club de clarifier la situation. »

L’Inter faisait également partie d’un groupe de 12 clubs qui avaient prévu de lancer une échappée Super League européenne, avant de se retirer. Le club aurait une dette de plus de 500 millions d’euros, en raison à la fois du coronavirus et de dépenses ambitieuses. Le propriétaire majoritaire, le détaillant chinois Suning, a fait face aux effets d’un plan de sauvetage parrainé par l’État et a activement recherché de nouveaux investisseurs de club.

Alors que les rumeurs concernant l’avenir de Conte grandissaient mardi, une banderole critiquant le président de l’Inter, Steven Zhang, a été déployée dans les bureaux du club : « Zhang : assumez la responsabilité ou quittez notre ville ». Au cours des phases finales de la saison de Serie A, Conte a cessé d’assister aux conférences de presse d’avant-match pour éviter de répondre aux questions sur son avenir en tant qu’entraîneur.

Conte a rejoint l’Inter en 2019 et a conduit le club à la deuxième place de la Serie A derrière les champions de la Juventus lors de sa première saison au club, ainsi qu’à perdre la finale de la Ligue Europa contre le FC Séville. Cette saison, il a organisé le premier titre de Serie A du club en 11 ans et le 19e au total, brisant ainsi l’emprise de neuf ans de la Juve sur le trophée.

Le transfert de l’entraîneur italien à l’Inter est intervenu après son limogeage à Chelsea en 2018. Il a été au chômage pendant un an en partie à cause d’une longue et acharnée bataille juridique qui s’est terminée par une décision du tribunal d’arbitrage des managers de Premier League en sa faveur. Chelsea a été condamné à payer à Conte environ 9 millions de livres sterling – le montant dû pour la dernière année non remplie de son contrat à Stamford Bridge – avant qu’il ne soit libre de retourner en Italie.

Conte a remporté trois titres de Serie A en tant que manager de la Juventus et de la Premier League lors de son passage à Chelsea, ainsi que la FA Cup.