Antonio Conte pourrait revenir contre City

Le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, pourrait toujours être aux commandes lors de l’accueil de Manchester City en Premier League dimanche malgré une intervention chirurgicale plus tôt cette semaine, a déclaré l’entraîneur adjoint Cristian Stellini.

Conte a reçu un diagnostic d’inflammation de la vésicule biliaire et a subi une intervention chirurgicale mercredi pour l’enlever, a déclaré le club de Premier League, ajoutant que l’entraîneur ferait une pause pour récupérer mais sans préciser quand il reviendrait.

“Nous ne savons pas encore quand Antonio reviendra”, a déclaré Stellini, qui a repris l’équipe en l’absence de Conte, lors d’une conférence de presse vendredi. “L’opération s’est bien passée. Il se remet bien. Pour le moment, il est à la maison. Nous avons deux jours avant le match et tout peut arriver.

“La décision sera prise demain. Nous sommes prêts à tout faire… probablement le médecin qui a fait l’opération qu’ils ont [will] il faut décider pour lui.”

Au cas où la décision serait de garder le patron de Tottenham à l’écart jusqu’à son rétablissement complet, Stellini est prêt à continuer à diriger l’équipe.

“Je grandis avec Antonio [as] un directeur adjoint. J’étais joueur avec lui. Je connais très bien sa mentalité, ce qu’il attend de l’équipe”, a-t-il déclaré.

“Tout le monde dans le staff est prêt à passer aux joueurs [his] idée … Antonio m’a envoyé un message et il nous fait entièrement confiance.”

Tottenham abordera le choc de City avec une équipe en pleine forme, car les attaquants Richarlison et Lucas Moura ont repris l’entraînement, a déclaré Stellini, ajoutant qu’il n’y avait aucun nouveau problème de blessure.

“Richarlison a eu un petit problème et maintenant il est disponible. Il s’est entraîné cette semaine”, a déclaré Stellini.

“On récupère aussi Lucas et on est content de dire que… Il a joué 45 minutes avec le [youngsters] équipe et est de retour.”

Richarlison a raté la victoire 3-0 de Tottenham au quatrième tour de la FA Cup à Preston North End le week-end dernier, tandis que Lucas revient après une longue absence.

Stellini a ajouté que le nouveau défenseur signataire Pedro Porro, prêté par le Sporting, pourrait faire ses débuts dimanche.

“C’est possible, oui. Il est jeune mais a une grande expérience. Il a joué dans un système similaire auquel nous sommes habitués. Il est disponible, nous pouvons l’utiliser”, a-t-il déclaré.