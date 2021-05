Antonio Conte : Pourquoi le patron de l’Inter Milan part-il quelques jours seulement après avoir décroché son premier titre de Serie A en plus d’une décennie ?

Conte, l’ancien patron de la Juventus et de Chelsea, a confirmé son statut de l’un des meilleurs entraîneurs du football lors de son passage de deux ans avec le club milanais qui l’a vu arracher le contrôle de la Serie A à la Juventus après que son ancienne équipe ait dominé le football italien au cours de la dernière décennie. , Conte lui-même ayant contribué à trois de ces victoires en première division italienne au cours de ses trois années à la tête de Turin.

L’Inter a été confirmé en tant que champion élu plus tôt en mai, beaucoup prédisant qu’il s’agirait d’une union entre l’entraîneur et le club qui pourrait servir à dominer le football italien pendant des années – jusqu’à ce que des rumeurs de mécontentement de Conte commencent à émerger de San Siro.

Et comme beaucoup de ces conflits, cela se résume à de l’argent.

Il a été rapporté qu’au milieu du ralentissement des affaires financières que de nombreuses équipes sportives ont subi tout au long de la pandémie, le président de l’Inter Milan, Steven Zhang, avait déclaré à Conte qu’il devait réduire la masse salariale du club jusqu’à 20%, une décision qui pourrait bien avoir forcé Conte pour purger son équipe de jeu de plusieurs des joueurs qui se sont avérés indispensables à leur assaut réussi contre la Serie A cette campagne.

On pensait également que Zhang avait demandé que 80 millions d’euros (97 millions de dollars) soient générés via les ventes de joueurs.

Mais s’il y a une chose que Conte s’est avérée dégoûter tout au long de sa carrière, c’est l’influence dominante des officiels du club sur les affaires de la première équipe, culminant dans la déclaration laconique du club annonçant le départ de Conte mercredi dans des nouvelles qui auront fait peu pour soutenir le club, ses fans ou même Conte lui-même.

Zhang et Conte auraient eu des entretiens cruciaux mercredi au cours desquels l’Italien a décrit plusieurs membres de l’équipe de l’Inter qu’il considère comme indispensables, dont Romelu Lukaku, Milan Skriniar et Lautaro Martinez – mais avec Chelsea qui tournerait autour de Lukaku et Martinez étant un objectif à long terme pour Barcelone, cela semblait plus facile à dire qu’à faire.

En effet, le départ de Conte a conduit à de plus en plus de spéculations selon lesquelles Thomas Tuchel et Chelsea pourraient à nouveau cibler Lukaku pour résoudre les problèmes de but du club londonien.

Selon certaines informations, Conte craignait qu’une vente au rabais de son équipe ne se produise et il a refusé de sanctionner tout mouvement qui, selon lui, aurait un impact sur les chances de l’Inter en Ligue des champions la saison prochaine, en particulier après avoir terminé dernier de la phase de groupes de la compétition plus tôt. cette saison.

Malgré l’échec sur la scène européenne, Conte a semblé noter que le succès de l’Inter en championnat cette année était dû à lui – et à lui seul.

« je le dédie [the Scudetto] à moi-même. Car je sais qu’en tout cas ça n’a pas été un chemin facile ces deux années« , a-t-il déclaré après la récente victoire 5-1 de l’Inter contre l’Udinese.

« Je devais vraiment tout sortir de moi. Il y a eu aussi des moments où j’ai douté des choses et j’ai douté de moi-même.

« Mais nous avons été assez forts pour aller au-delà de tout. Nous avons tous été bons, même moi.

« Je pense que c’était la bonne fin d’une année extraordinaire. Même aujourd’hui, nous avons joué un beau match, nous n’avons rien laissé derrière nous.

« Nous avons récolté 91 points, marqué plus de 90 buts. La meilleure défense, la deuxième meilleure attaque, c’est avoir fait quelque chose de beau et d’important.«

En fin de compte, cependant, ce n’était pas tant des problèmes sur le terrain qui ont conduit à sa sortie de San Siro mais – tout comme sa fin précoce à Chelsea – il s’agissait d’affaires hors du terrain, principalement liées au transfert de fonds, ou au manque celui-ci.

On pense que la disponibilité précoce de l’Italien sur le marché libre a suscité l’intérêt de Tottenham alors qu’il cherche un remplaçant pour Jose Mourinho, bien que l’on ne puisse qu’imaginer le type de relation que Conte pourrait avoir avec les Spurs, le supremo notoirement coquin Daniel Levy.

Ailleurs, l’avenir de Zinedine Zidane reste incertain à Madrid et on soupçonne que Conte serait un candidat si la Juventus appuyait sur la gâchette du patron novice Andrea Pirlo – mais quoi qu’il arrive, celui qui décroche Antonio Conte comme prochain manager s’assurera les services de l’un des joueurs du jeu. meilleurs tacticiens.

Aussi longtemps qu’ils pourront le garder, c’est-à-dire.