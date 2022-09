Antonio Conte a averti ses joueurs de Tottenham que “personne n’est imbattable” alors qu’il vise une réaction à leur défaite en Ligue des champions au Sporting Lisbonne.

Les Spurs affronteront Leicester City, bas de tableau, en Premier League samedi, quatre jours après avoir enregistré leur première défaite de la campagne avec un revers 2-0 à l’Estadio Jose Alvalade.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Son Heung-Min, qui était à égalité avec Mohamed Salah de Liverpool pour le Soulier d’Or de la Premier League la saison dernière, a fait l’objet d’un examen minutieux après un début de saison lent et lorsqu’on lui a demandé si le Sud-Coréen était invincible, Conte a déclaré: “Il n’y a pas de joueurs qui sont imparable.

“Cela doit être très clair. Il n’y a pas de joueurs qui ne peuvent pas être éliminés. Parce que si je dis cela, c’est uniquement pour essayer d’aider mes joueurs et d’essayer d’éviter les blessures, d’essayer d’avoir des joueurs au sommet de leur forme et de avoir de bonnes performances.

“Si je dis cela, c’est uniquement pour protéger mes joueurs et leur donner la possibilité d’être, à chaque instant, au sommet. Alors vous savez très bien que vous pouvez bien jouer un match, un autre vous pouvez marquer, un autre non, mais ma tâche est d’essayer de protéger mes joueurs et de protéger l’équipe. Aussi de trouver la bonne façon d’avoir un résultat.”

Antonio Conte a envoyé un avertissement à ses joueurs de Tottenham après qu’ils soient tombés sur leur défaite de la saison. Photo de Joao Rico/DeFodi Images via Getty Images

Conte a également expliqué pourquoi Yves Bissouma n’a commencé qu’une seule fois depuis son transfert estival de 25 millions de livres sterling de Brighton, mais a laissé entendre qu’il apporterait des changements pour la visite de Leicester – la finale des sept matchs d’ouverture avant la pause internationale de ce mois-ci.

“Il y a des joueurs comme Richarlison, qui sont entrés rapidement dans l’équipe, [Clement] Lenglet était pareil, [Ivan] Perisic était le même”, a ajouté Conte.

“Le seul joueur qui a un peu de mal avec l’aspect tactique est Bissouma, mais il s’améliore également beaucoup dans tous les aspects. Je suis sûr que lorsque nous recommencerons et jouerons 13 matchs [before the World Cup]c’est sûr que c’est un autre joueur sur qui je peux compter mais j’essaie de prendre la meilleure décision pour le joueur parce que je veux protéger le joueur.

– Points de discussion de la Ligue des champions après la deuxième journée

“En Ligue des champions, ce sont toujours des matchs massifs et pour cette raison, j’ai besoin que tous mes joueurs soient disponibles. J’ai besoin que tous mes joueurs disponibles pour la rotation soient prêts à chaque instant lorsque je les appelle à jouer et à bien jouer pour l’équipe. , pour le club, pour les fans, pour tout le monde.

“Vous savez très bien que nous devons essayer à chaque match pour gagner. Cela doit être notre réalité et pour cette raison, vous devez comprendre que lorsque nous perdons, nous sommes totalement du côté opposé.

“Et pour cette raison, nous devons ressentir, nous devons être un peu en colère et essayer d’avoir une bonne réaction. Parce que maintenant nous avons la possibilité de jouer un autre match en Premier League, et pour nous, il est important d’obtenir un gagner, mais en même temps, vous savez que vous jouez contre Leicester.

“Le tableau en ce moment ne leur est pas fidèle car nous parlons d’une très bonne équipe, d’un très bon groupe.”