Antonio Conte: l’entraîneur-chef de Tottenham s’interroge sur l’avenir à long terme après avoir perdu trois amis proches | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef de Tottenham, Antonio Conte, est fier de son travail acharné et de son engagement dans la gestion du football, mais admet que la perte de trois amis proches l’a laissé s’interroger sur son avenir à long terme.

Gian Piero Ventrone, le préparateur physique du club, est décédé en octobre avant que l’ami de Conte et ancien défenseur de la Lazio Sinisa Mihajlovic ne décède en décembre.

Cela a ensuite été suivi par le décès de l’ancien coéquipier de Conte à la Juventus et en Italie, Gianluca Vialli, au début du mois.

À 53 ans, Conte a le même âge que Mihajlovic au moment de sa mort, tandis que Vialli n’avait que cinq ans son aîné.

Interrogé avant le voyage de Tottenham en Premier League à Manchester City sur ce qu’il ressentait après une période aussi difficile, l’Italien a répondu : “Bien sûr, cette saison est une saison difficile d’un point de vue personnel.

“Parce que perdre en si peu de temps trois personnes que je connaissais très bien – avant Gian Piero Ventrone, puis Sinisa et maintenant Gianluca. Ce n’était pas simple.

L’ancien coéquipier de Conte à la Juventus et en Italie, Gianluca Vialli, est décédé plus tôt ce mois-ci





“C’est sûr que quand cette situation arrive, ça vous amène à avoir des réflexions importantes. Parce que souvent on réfléchit et on accorde beaucoup d’importance à notre travail et on oublie la famille, on oublie qu’on a besoin de plus de temps pour nous.

“Cette saison est une saison difficile pour moi d’un point de vue personnel. C’est sûr que cette saison me fait avoir une réflexion importante sur mon avenir.”

Le contrat de Conte aux Spurs expire à la fin de la saison en cours mais, bien que son avenir au club reste incertain, il insiste sur le fait qu’il reste déterminé à relever le défi malgré les récentes difficultés.

“Quand vous travaillez et que le travail est au sommet de votre esprit dans votre tête et peut-être, bien sûr, peut-être (il y a) des moments où nous oublions de rester avec la famille, nous oublions de passer du temps avec des amis”, a-t-il déclaré.

“Mais c’est notre passion et pour la passion, nous avons perdu beaucoup de choses. Lorsque cette situation se produit, je pense que vous commencez à penser que peut-être parfois il est également bon de donner plus de temps à votre famille et à vos amis et aussi à vous-même. le travail n’est pas tout dans la vie.

“Vous pouvez me dire que je ne pourrais pas être un bon entraîneur, mais à propos de l’engagement et de ce que je donne au club où je travaille, aucun club n’était mécontent de cela.

“D’habitude, quand je quittais le club, ils me regrettaient beaucoup parce qu’ils connaissaient ma façon de travailler et l’engagement que je mets dans le club, ce que je donne pour le club.

“Oui. Je pense cela. Mais dans cet aspect, je suis vraiment heureux de la façon dont je suis.

“Vous ne vous fatiguez que si vous travaillez. Je travaille beaucoup et c’est pour cette raison qu’il est normal d’être fatigué. Beaucoup de gens n’ont pas l’air fatigués – c’est parce qu’ils ne travaillent pas !”

“Je travaille beaucoup pour ce club, croyez-moi. Je donne tout pour le club. Pas seulement pour Tottenham – pour l’Inter, pour la Juventus, pour chaque club où j’étais entraîneur.

“C’est normal que quand je termine la journée, je sois fatigué parce que je travaille beaucoup pour le club. Et pour cette raison, le club veut que je reste longtemps.”