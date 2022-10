Antonio Conte: le patron des Spurs aurait eu une «crise cardiaque» si le vainqueur à Bournemouth avait été exclu par VAR | Nouvelles du football

Le patron de Tottenham, Antonio Conte, a déclaré qu’il aurait eu une “crise cardiaque” si le dernier vainqueur de Rodrigo Bentancur lors de leur retour 3-2 à Bournemouth avait été refusé.

Conte était furieux mercredi après que le but de dernière minute de Harry Kane ait été exclu par VAR pour hors-jeu lors du match nul 1-1 à domicile contre le Sporting Lisbon en Ligue des champions.

Les Spurs l’ont de nouveau laissé tard au Vitality Stadium samedi alors que le remplaçant Bentancur a ramené à la maison un vainqueur à la 92e minute qui n’a pas obligé VAR à confirmer le but.

Cependant, au milieu des célébrations sauvages, Conte s’est dirigé calmement dans le tunnel avant de réapparaître pendant les dernières minutes.

Interrogé sur sa réaction, l’Italien a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match : “Je suis revenu quand j’ai su que le but était régulier.

“Je pensais dans mon esprit et dans mon cœur que si quelque chose se produisait, je pourrais avoir une crise cardiaque, car dans deux jours pour marquer puis être refusé, j’ai dit, je descends [the tunnel].

“Ensuite, je suis resté calme et j’ai attendu la décision de l’arbitre.”

Drame des arrêts de jeu pour les Spurs cette saison Chelsea 2-2 Tottenham – égaliseur dans le temps additionnel de Kane

Tottenham 2-1 Fulham – Le but de Richarlison dans le temps additionnel exclu par VAR pour hors-jeu

Sporting 2-0 Totteham – Paulinho et Arthur Gomes marquent pour le Sporting dans les arrêts de jeu

Tottenham 3-2 Francfort – Kane rate le stylo du temps additionnel et Lloris doit faire l’arrêt de Faride Alidou

Tottenham 1-1 Sporting – Vainqueur de Kane exclu dans les arrêts de jeu par VAR

Bournemouth 2-3 Tottenham – vainqueur du temps additionnel de Bentancur

Le vainqueur de Bentancur a réalisé un superbe combat en seconde période pour les Spurs alors qu’ils venaient de deux buts pour gagner à Bournemouth – une victoire que l’Italien a qualifiée de “méchante”.

“C’était formidable de voir le désir de mes joueurs, la réaction qu’ils ont eue”, a-t-il déclaré. “Ils sont aussi méchants ce qu’ils mettent sur le terrain parce que j’ai vu dans les yeux de mes joueurs qu’ils ont décidé de gagner ce match.

“Quand nous faisions match nul 2-2, dans notre esprit, la seule pensée était de prendre le ballon et de recommencer à jouer, et cette réaction a été vraiment positive et je le veux de la part de mes joueurs.”

Conte : Gagner était vital avant la “finale” de Marseille

Conte célèbre avec Rodrigo Bentancur après avoir marqué un vainqueur de dernière minute





La victoire à Bournemouth était indispensable pour Conte après que les Spurs aient été sans victoire lors de leurs trois matchs précédents, y compris des défaites consécutives en Premier League contre Manchester United et Newcastle.

Les Spurs affronteront Marseille en Ligue des champions mardi et doivent au moins faire match nul s’ils veulent se qualifier pour les 16 derniers et Conte pense que la victoire sur la côte sud peut donner à son équipe l’élan dont elle a besoin pour se rendre au Stade Vélodrome.

“Je ne veux pas penser à mon humeur si nous perdons ce match [at Bournemouth],” il a dit.

“Cette victoire était vitale pour nous, surtout après deux défaites en Premier League et cette victoire doit nous donner l’enthousiasme, la passion d’aller à Marseille et de jouer une finale, car ce match sera pour nous une finale pour aller au suivant. ronde Ligue des champions.

Ryan Sessegnon a marqué le premier but des Spurs lors de leur retour 3-2





“Après la première mi-temps, mon sentiment était positif. La seule situation que j’ai demandée à mes joueurs était de montrer plus de personnalité et de prendre plus de responsabilités car ce match est à nos portes.

“Je pense qu’en deuxième mi-temps, malgré l’encaissement du deuxième but, nous avons commencé à jouer avec des méchants, avec le désir et la volonté de faire mal à l’adversaire, et pas seulement de faire bouger le ballon et de montrer que nous sommes bons, nous sommes si gentils , non, mais de manière efficace et je pense qu’on s’est créé beaucoup d’occasions de marquer.”

“Ces joueurs perdent facilement confiance”

Prendre du retard est devenu un problème récemment pour les Spurs, qui ont désormais concédé le premier but lors de chacun de leurs trois derniers matchs de Premier League.

Interrogé sur sa frustration face à leurs démarrages lents, l’ex-patron de Chelsea a déclaré : “Il m’est difficile de comprendre pourquoi cette situation se produit. Nous avons commencé un chemin avec ce groupe de joueurs et dans trois ou quatre jours, cela fera un an que je Je suis resté à Tottenham et j’ai travaillé avec ce groupe de joueurs.

“Pour moi, ces gars-là sont vraiment de bons gars et de très bons joueurs, mais parfois ils perdent facilement confiance.

“Je pense que nous devons essayer de continuer à travailler dans cet aspect car parfois c’est frustrant que vous travailliez beaucoup et que vous essayiez de trouver une solution pour blesser votre adversaire et parfois vous voyez votre équipe monter et descendre, monter et descendre.

“Je pense que nous devions essayer de trouver la stabilité. J’ai demandé à mes joueurs après la première mi-temps de prendre leurs responsabilités et quand je parle de responsabilité, de prendre des décisions importantes sur le terrain et non une passe facile.

“Pour nous, je pense que c’est une étape importante que nous devons faire et nous y travaillons.

“Nous sommes un travail en cours, mais en même temps, il y a beaucoup de place pour l’amélioration et nous devons le faire.”