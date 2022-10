Antonio Conte: le patron de Tottenham se méfie de la menace de l’Eintracht Francfort dans un affrontement “important” en Ligue des champions | Nouvelles du football

Antonio Conte a défendu son style de jeu à Tottenham et a exhorté les fans à faire confiance à ses choix de sélection.

Les Spurs ont glissé vers leur première défaite de la saison en Premier League samedi alors que des buts de Thomas Partey, Gabriel Jesus et Granit Xhaka ont donné la victoire à Arsenal.

Arsenal avait 65% de la possession et 22 tirs contre les sept des Spurs aux Emirats – mais Conte a rejeté les suggestions selon lesquelles son équipe était négative.

“Non, je pense que pour les caractéristiques des joueurs, nous devons défendre des situations, et si nous avions pu exploiter la situation, notamment les dernières passes, nous aurions pu marquer de nombreux buts contre Arsenal”, a-t-il déclaré.

“Au lieu de cela, nous avons fait de très grosses erreurs pour les dernières passes parce que nous avions l’opportunité d’aller en tête-à-tête, mais chaque équipe doit réfléchir et comprendre la manière de jouer à différents jeux.

“Ensuite, je répète la saison dernière, nous avons gagné 3-0 et de la même manière, lorsque vous perdez, vous devez expliquer et lorsque vous gagnez, l’adversaire doit s’expliquer, mais pour moi, il est important d’essayer d’avoir un plan, de mettre mes joueurs dans la meilleure situation possible pour exploiter leurs caractéristiques.

“Sinon, il peut arriver que vous puissiez concéder six, sept ou huit buts, en Angleterre, cela arrive souvent. Dans ma carrière, cela ne s’est jamais, jamais produit et je n’aime pas jouer ouvert et concéder beaucoup d’espace et en concéder six , sept ou huit buts.

“En Angleterre, c’est arrivé plusieurs fois. J’ai gagné en Angleterre, puis j’ai gagné dans mon passé et je pense que je peux enseigner le football à beaucoup de gens.”

Les Spurs affronteront l’Eintracht Francfort en Allemagne mardi, l’équipe de Conte étant actuellement à la traîne du Sporting Lisbon dans le groupe D de la Ligue des champions par trois points.

Les Spurs ont perdu leurs quatre derniers matches de Ligue des champions contre l’opposition allemande par un score total de 14-3, perdant deux fois contre le Bayern Munich et deux fois contre le RB Leipzig, tandis que quatre de leurs cinq derniers matches européens se sont également soldés par une défaite.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire d’Arsenal contre Tottenham en Premier League



“Nous avons une chance de jouer un autre match. Je pense que c’est important”, a déclaré l’entraîneur-chef des Spurs.

“Après une défaite, vous voulez jouer un autre match rapidement, et nous avons cette possibilité demain. Nous savons très bien que le match sera très difficile car nous jouons contre l’Eintracht Francfort, ils ont remporté la Ligue Europa la saison dernière.

“Nous parlons de l’une des meilleures équipes d’Allemagne. En même temps, nous voulons jouer nos cartes ici.

“Je dis toujours, ce groupe, il y a un grand équilibre, et demain ce sera un match important pour nous, et aussi pour eux. Pas décisif, mais un match important.”

Davies revient; Kulusevski reste sur la touche

Image:

Ben Davies de Tottenham dispute le ballon avec Marcus Edwards du Sporting Lisbon





Ben Davies s’est remis d’une fracture capillaire pour revenir dans l’équipe des Spurs, mais il n’y a pas de calendrier pour le rétablissement de l’ailier Dejan Kulusevski après une blessure, a confirmé Conte.

Le défenseur gallois a subi une fracture sous le genou avant la pause internationale de septembre tandis que Kulusevski a contracté un problème aux ischio-jambiers après avoir joué deux fois pour la Suède le mois dernier.

Conte a déclaré: “Aucune nouvelle blessure. Nous avons récupéré Ben Davies, il sera sur le banc. Kulusevski est toujours absent, (Lucas) Moura est absent.

“A propos de Kulusevski, honnêtement, je ne connais pas le moment pour récupérer. Les médecins ne trouvent pas la bonne solution. Je ne suis pas optimiste, je suis pessimiste quant à cette situation.”

“Je ne suis pas stupide” – Conte défend les sélections

Conte a déclaré que la liste des blessés donne à l’attaquant espagnol Bryan Gil une chance d’impressionner après que le joueur de 21 ans ait choisi de rester aux Spurs cet été, alors qu’il est resté timide sur la possibilité que Djed Spence fasse sa deuxième apparition en club.

“Bryan Gil est dans l’équipe et il est sûr qu’il est la première option pour notre attaque car Kulusevski et Moura sont absents”, a ajouté Conte.

“Nous parlons d’un jeune joueur, nous voulions le voir prêté à Valence mais pour de nombreuses circonstances, la situation a changé. Je lui fais confiance.”

Sur Spence: “Les fans doivent être des fans. Je comprends qu’ils peuvent tout penser mais je vois chaque jour ce qui se passe pendant la séance d’entraînement.

Image:

Djed Spence de Tottenham aux côtés de Brian Gil lors d’un match amical de pré-saison au stade Ibrox





“J’essaie de faire de mon mieux pour l’équipe. S’ils me font confiance, alors ils me font confiance, mais les choix m’appartiennent. Si je n’ai pas décidé de choisir un joueur, c’est peut-être parce qu’il n’est pas prêt.

“Nous parlons d’un jeune joueur avec une bonne perspective, mais je répète que j’essaie de choisir la meilleure équipe.

“Je ne suis pas stupide, je ne veux pas perdre. J’essaie de mettre la meilleure équipe, de choisir la meilleure équipe. S’ils me font confiance, ça va, s’ils ne me font pas confiance, je suis l’entraîneur et Je dois prendre la meilleure décision pour Tottenham.”

Francfort sera privé du meneur de jeu vainqueur de la Coupe du monde Mario Gotze, blessé à la cheville.