Antonio Conte: le patron de Tottenham dit qu’il doit accepter que les Spurs ne se disputent pas les titres majeurs | Nouvelles du football

Antonio Conte dit que s’il veut rester entraîneur-chef de Tottenham, il doit accepter que sa tâche est de développer le club, pas de défier la victoire en Premier League et en Ligue des champions.

Les Spurs ont abandonné le top quatre après avoir été battus 2-0 à domicile par Aston Villa dimanche – leur quatrième défaite en sept matchs de Premier League – alors qu’ils ont également perdu 14 points de retard sur le leader Arsenal alors que la saison approche de la mi-parcours.

L’expérience d’être presque hors de la course au titre si tôt dans une saison est en grande partie inconnue pour Conte, qui a remporté quatre couronnes de Serie A avec la Juventus et l’Inter Milan, ainsi qu’un titre de Premier League 2016-17 dans la première équipe italienne. campagne à Chelsea.

S’exprimant avant le voyage des Spurs à Crystal Palace mercredi, qui est en direct sur Sports du cielConte a déclaré: “Ici, j’ai compris que ma tâche est différente. Ma tâche ici est d’aider le club à construire une base solide, à créer une base, puis à essayer de s’améliorer.

“Si vous me demandez, ‘est-ce que le défi de gagner la Premier League, la Ligue des champions?’ Ce n’est pas la tâche ici pour le moment.

“La tâche pour moi est d’aider le club. J’ai signé un contrat en novembre [2021] et j’ai trouvé le club dans une position difficile, pour de nombreuses raisons. Ma tâche, j’ai très bien compris, c’est d’essayer d’aider le club à aller dans la bonne direction ou à revenir dans la bonne direction.

“Sur les choix des joueurs, sur le travail, organiser et créer une fondation – c’est mon grand défi ici, et je dois l’accepter si je veux rester ici. Sinon, si je ne veux pas accepter cela , Je dois y aller.”

Conte, dont le contrat avec les Spurs expire à la fin de la saison, a frappé après la défaite de dimanche face aux attentes “folles” autour de lui et a affirmé que le club devait signer deux joueurs d’une valeur de 50 à 70 millions de livres sterling chaque saison s’ils veulent devenir sérieux. prétendants au titre.

Bien que les Spurs aient une option pour prolonger le contrat de Conte d’un an, le fait que les discussions du mois dernier entre le club et l’entraîneur n’aient pas abouti à l’annonce d’un nouvel accord signifie que son avenir reste incertain.

Conte a ajouté: “Au début, pour moi, ce n’était pas facile, mais ensuite, je pense que c’est une expérience importante. J’accepte de le faire parce que j’ai trouvé un grand club, c’est pourquoi je suis heureux de travailler ici.

“J’ai trouvé des gens qui veulent être positifs et essayer de créer, j’ai trouvé des gens qui savent quelle est leur réalité, et pour cette raison j’ai accepté cela. Sinon, si ces gens me disent, ‘on va gagner’ (le premier ministre Ligue maintenant)’, je dirais, ‘désolé mais ce n’est pas le bon moment pour penser que dans un an tu vas gagner.’

“Maintenant, mon grand défi est de continuer à travailler fortement avec mon staff, avec les joueurs, pour améliorer le club, pour créer une base solide. Si je suis satisfait de continuer à faire ce travail et de voir un jour le résultat, Je continuerai à rester. Si je ne suis pas convaincu à 100%, alors je peux laisser mon travail ici, mais c’est un gros travail que nous faisons ensemble.”

Les Spurs veulent un attaquant et un arrière en janvier

Le journaliste de Sky Sports News, Dharmesh Sheth :

Tottenham est à la recherche d’un attaquant et d’un ailier arrière dans cette fenêtre de transfert.

À plus long terme, ils veulent faire venir un défenseur central gauche et poursuivront un accord cet été, avec le prêt de Clément Lenglet de Barcelone à la fin de la saison.

Un joueur que Tottenham regarde est Piero Hincapie du Bayer Leverkusen, qui est un international équatorien, mais Napoli aime également le joueur de 20 ans.

Redknapp voit des fissures entre Conte et Levy

Sports du ciel Le spécialiste Jamie Redknapp craint que des fissures n’apparaissent dans la relation de Conte avec le président de Tottenham, Daniel Levy, et pense que l’entraîneur-chef des Spurs pourrait même chercher à organiser sa sortie du club.

Interrogé dans le Sports du ciel studio s’il pense que le club répondra aux exigences de Conte le Super Sunday, Redknapp a déclaré: “60 à 70 millions de livres sterling chaque année? Non, ce n’est pas ainsi que Daniel Levy travaille.

“Ce n’est pas le genre d’entreprise qu’ils veulent faire. Ils veulent acheter de bons jeunes joueurs, les améliorer, puis essayer de les revendre.

“Cela ne compense pas le fait qu’ils étaient pauvres aujourd’hui. Non (Dejan) Kulusevski, qui a été important, ou (Rodrigo) Bentancur, qui a joué un rôle déterminant.

“Mais je n’aime pas la façon dont cela se déroule, avec Antonio Conte et Daniel Levy. Je peux voir des fissures apparaître, (Mauricio) Pochettino dans les coulisses, je ne pense pas que cela va se terminer comme il se doit faire.

“Je suis un grand fan d’Antonio Conte mais je pense qu’il va y avoir des retombées très bientôt.”

En plus de mentionner la disponibilité de l’ancien patron des Spurs Pochettino, qui est actuellement sans emploi après son départ du Paris Saint-Germain, Redknapp a déclaré qu’il pensait que Conte provoquait Levy.

“Pour que Levy change sa façon de faire depuis de nombreuses années, cela n’arrivera tout simplement pas. Plus vous le provoquez, plus vous allez le contrarier.

“Il cherche définitivement quelque chose en ce moment, Conte, et on dirait qu’il cherche une clause de sortie.

“Levy détestera ce genre de message qui lui est envoyé. Conte est très émotif mais c’est typique.

“Ils veulent le meilleur pour le club, c’est son club, son équipe, sa passion.”