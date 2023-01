Antonio Conte: le patron de Tottenham dit que l’avenir à long terme est un problème entre lui et le club mais insiste sur le fait qu’il est “heureux” | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef de Tottenham, Antonio Conte, a admis qu’il y avait un problème entre lui et le club concernant son avenir à long terme, mais l’Italien insiste sur le fait qu’il est “heureux” aux Spurs.

L’équipe du nord de Londres a été battue 2-0 à domicile par Aston Villa dimanche – leur quatrième défaite en sept matches de Premier League – dans une défaite qui les a fait sortir du top quatre.

Conte, dont le contrat avec les Spurs expire à la fin de la saison, a ensuite répondu aux attentes “folles” autour de lui et a affirmé que le club devait signer deux joueurs d’une valeur de 50 à 70 millions de livres sterling chaque saison s’ils veulent devenir de sérieux prétendants au titre. .

Interrogé avant le match de mercredi à Crystal Palace, en direct sur Sky Sportss’il veut faire partie à long terme du projet des Spurs, il a répondu: “C’est un problème [an issue] entre moi et le club. Maintenant, je suis vraiment engagé pour ce club et pour Tottenham.

“Ensuite, il y a ce projet et j’ai signé un contrat avec ce club et je dois accepter ce projet et essayer de construire et d’aider le club avec ce projet.

“Au cours de ce processus, 1 000 choses peuvent se produire. Le club peut renvoyer le manager ou il y a différentes visions, différentes situations.”

Le mois dernier, Sky Sports Nouvelles a rapporté que Conte et Spurs avaient repris les pourparlers contractuels, le club ayant la possibilité de prolonger son contrat actuel d’un an.

Mais un nouveau contrat n’a pas encore été conclu, laissant l’avenir du joueur de 53 ans aux Spurs dans le doute.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était heureux aux Spurs, il a répondu: “Je suis heureux. Je vous ai toujours dit que j’étais heureux.

“Je suis heureux de rester ici. Je profite de mon temps à Tottenham.

“Je suis content de la façon dont je travaille, mais je suis content ne veut pas dire que je ne vous dis pas ce que nous faisons.

“Nous essayons de créer une base, une fondation. C’est difficile pour moi tous les jours de répondre la même chose mais vous ne comprenez pas [what I’m saying].

“Je suis content de rester ici car je suis dans un club moderne et j’ai de bonnes relations avec les joueurs.

“Mais j’ai expliqué comment nous sommes. Je n’ai rien suggéré.

“Il y a des moments où je vais chez moi et je pense que je dois étudier beaucoup plus l’anglais parce que je ne suis pas bon pour vous transmettre mes pensées. Soit je ne suis pas bon, soit vous ne voulez pas comprendre ce que je suis. en disant.”

Bentancur manquera Palace | Kulusevski un doute

Dejan Kulusevski (à gauche) est incertain pour le match Palace mais Rodrigo Bentancur (à droite) sera absent





Les problèmes de blessures continuent de causer d’autres maux de tête à Conte, le milieu de terrain clé Rodrigo Bentancur manquant le match contre Palace et le match nul du troisième tour de la FA Cup contre Portsmouth.

Le joueur de 25 ans a été absent des deux matchs des Spurs depuis la fin de la Coupe du monde après s’être blessé au Qatar avec l’Uruguay.

Conte a déclaré: “À propos de Rodrigo Bentancur, il a commencé à travailler. Il n’est toujours pas prêt pour ce match [Palace away] et aussi pour le match de la FA Cup, mais nous espérons l’avoir pour le prochain match de Premier League.”

Conte pourrait également se passer de Dejan Kulusevski à Selhurst Park mercredi après que l’influent ailier suédois ait raté la défaite de dimanche contre Aston Villa en raison d’une légère blessure musculaire.

“Kulusevski n’est pas une blessure grave mais nous devons la surveiller au jour le jour”, a déclaré Conte. “Aujourd’hui et demain, nous devons prendre la meilleure décision.

Lorsqu’on lui a demandé si le joueur de 22 ans affrontera Palace, il a répondu : “Je ne sais pas, honnêtement.

“Nous avons aujourd’hui et demain pour vérifier sa situation. Bien sûr, nous verrons. La blessure n’est pas grave.

“Si le joueur donne sa disponibilité, il pourrait jouer. Sinon, nous devons attendre et avoir de la patience pour le prochain match.”

Conte a également confirmé que Richarlison passera bientôt une IRM sur une blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie avec le Brésil lors de la Coupe du monde.

Redknapp voit des fissures entre Conte et Levy

Sports du ciel Le spécialiste Jamie Redknapp craint que des fissures n’apparaissent dans la relation de Conte avec le président de Tottenham, Daniel Levy, et pense que l’entraîneur-chef des Spurs pourrait même chercher à organiser sa sortie du club.

Lorsqu’on lui a demandé dans le studio Sky Sports s’il pensait que le club répondrait aux exigences de Conte lors du Super Sunday, Redknapp a déclaré: “60 à 70 millions de livres sterling chaque année? Non, ce n’est pas ainsi que fonctionne Daniel Levy.

“Ce n’est pas le genre d’entreprise qu’ils veulent faire. Ils veulent acheter de bons jeunes joueurs, les améliorer, puis essayer de les revendre.

“Cela ne compense pas le fait qu’ils étaient pauvres aujourd’hui. Non [Dejan] Kulusevski, qui a été important, ou [Rodrigo] Bentancur, qui a joué un rôle déterminant.

“Mais je n’aime pas la façon dont cela se dessine, avec Antonio Conte et Daniel Levy. Je vois apparaître des fissures, [Mauricio] Pochettino dans les ailes, je ne pense pas que ça va finir comme ça devrait le faire.

“Je suis un grand fan d’Antonio Conte mais je pense qu’il va y avoir des retombées très bientôt.”

Conte dit qu’il cherchera à renforcer son équipe dans la fenêtre de transfert de janvier



En plus de mentionner la disponibilité de l’ancien patron des Spurs Pochettino, qui est actuellement sans emploi après son départ du Paris Saint-Germain, Redknapp a déclaré qu’il pensait que Conte provoquait Levy.

“Pour que Levy change sa façon de faire depuis de nombreuses années, cela n’arrivera tout simplement pas. Plus vous le provoquez, plus vous allez le contrarier.

“Il cherche définitivement quelque chose en ce moment, Conte, et on dirait qu’il cherche une clause de sortie.

“Levy détestera ce genre de message qui lui est envoyé. Conte est très émotif mais c’est typique.

“Ils veulent le meilleur pour le club, c’est son club, son équipe, sa passion.”