Antonio Conte: le manager de Tottenham se demande pourquoi seuls les entraîneurs doivent faire face aux médias et non aux physios ou aux directeurs sportifs | Nouvelles du football

Le manager de Tottenham, Antonio Conte, s’est demandé pourquoi seuls les managers doivent faire face aux médias dans le football anglais – et pas à d’autres personnalités telles que les directeurs sportifs – alors que les questions sur son équipe des Spurs continuent de monter.

L’équipe de Conte a perdu le derby du nord de Londres contre Arsenal 2-0 le Super Sunday pour s’asseoir à 14 points de ses rivaux, qui sont en tête du classement avec un match en moins contre Tottenham.

Jeudi 19 janvier 19h00



Coup d’envoi 20h00





Les Spurs ont également cinq points de retard sur les places de la Ligue des champions et font maintenant face à un voyage chez les champions de Premier League, Manchester City, en direct sur Sports du ciel ce jeudi, avec l’incohérence de l’équipe de Conte au premier plan de sa conférence de presse d’avant-match.

Le manager italien a avoué être irrité de devoir répondre aux mêmes questions encore et encore et pense que plus de clarté peut être disponible s’il y a un plus large éventail de personnes du club face aux médias.

Image:

Tottenham a été battu 2-0 par les leaders de la Premier League et leurs rivaux Arsenal





“En Angleterre, je pense qu’il y a une mauvaise habitude selon laquelle il n’y a que l’entraîneur pour parler”, a déclaré Conte. “Je n’ai jamais vu le service médical venir ici et expliquer que ce joueur a du mal à se remettre. Je n’ai jamais vu le club ou le directeur sportif venir ici et expliquer la stratégie et la vision du club.

“En Italie, à chaque match, avant le match, il y a une personne du club qui va avec les médias et qui doit ensuite répondre à de nombreuses questions. Pour nous, ça pourrait être vraiment mieux car sinon on met à chaque fois notre visage [points to his face]. Il n’y a qu’un seul visage à montrer.

“Cela signifie que si seul l’entraîneur parle, il peut parfois y avoir des malentendus. Il pourrait être bon que le club se présente aux médias pour parler. Peut-être pas toutes les semaines mais tous les 15 jours, une fois par mois de cette manière.

“Ça pourrait être plus simple pour toi [journalists] à comprendre et pas seulement un visage ou le même visage. Croyez-moi, c’est difficile. Tout ce que vous essayez de dire, cela pourrait être une critique ou quelque chose de mal ou quelque chose de négatif. Ce n’est pas la vérité.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premier League entre Tottenham et Arsenal.



Conte, dont l’équipe n’a pas remporté trois de ses quatre derniers matchs de Premier League mais est toujours en Ligue des champions et en FA Cup, a admis qu’il ne comprenait pas où il y avait tant de négativité à propos de sa position – disant que le club fait ce qu’il peut dans ses “possibilités”.

“Ce que je peux vous dire, c’est une seule chose : nous travaillons très dur chaque jour pour ce club”, a déclaré Conte. “Alors s’il y a des critiques, vous devez les accepter.

“Il est difficile de comprendre quelle est la critique. Nous faisons ce que nous devons faire dans notre possibilité. Mais nous devons l’accepter.

“Ma réponse est toujours la même, je mise tout sur les joueurs pour qu’ils fassent de même pour ce club et pour les supporters.”

Conte défend la forme de Son | “Ce n’est pas un robot”

Image:

Heung-Min Son de Tottenham n’a marqué qu’un seul but lors de ses dix derniers matches





Conte a également défendu la forme de l’attaquant des Spurs Heung-Min Son, qui a subi une autre sortie frustrante contre Arsenal dimanche.

L’attaquant sud-coréen, qui a remporté le Soulier d’or de Premier League la saison dernière aux côtés de Mohamed Salah, n’a marqué qu’en deux matchs de Premier League toute la saison, dans une série qui ne comprend qu’un seul but lors de ses 10 dernières sorties de haut vol.

On a demandé au manager des Spurs si le retour de Richarlison pouvait aider quelqu’un comme Son à retrouver sa forme en raison d’une concurrence accrue, mais Conte n’a pas bien voulu répondre à la question.

“A propos de ce sujet, avant cette saison, vous m’avez dit: peut-être que Richarlison pousse Son et Son ne fonctionne pas bien”, a déclaré Conte. “Si je ne me souviens pas [wrongly], tu me l’as dit. Maintenant, vous dites exactement le contraire.

“Je veux rester ici pour répondre à toutes les questions mais parfois j’ai totalement le contraire [question] que tu m’as faite il y a quelque temps. Vous avez dit que Sonny luttait peut-être sous la pression pour avoir un joueur comme Richarlison derrière lui.

Image:

Son (au milieu) a remporté le Golden Boot de la Premier League la saison dernière, mais n’a marqué que quatre buts en 17 matchs cette saison





“Il y a différentes saisons. Les joueurs sont humains. C’est une personne. Bien sûr, si nous parlons de Sonny, la saison dernière, il a marqué 25 buts. Cette saison, il ne marque pas autant. Pour nous, ce n’est pas une bonne nouvelle car nous compter sur ses objectifs.

“On ne parle pas d’un robot, mais d’une personne, d’un humain. Je suis le premier à espérer que Sonny marque, avec ou sans la pression de joueurs comme Richarlison derrière lui.

“C’est le football, c’est le football. Nous devons essayer d’affronter surtout les joueurs mais aussi les entraîneurs avec des situations différentes, positives ou négatives.

“La chose la plus importante que je vois pendant la séance d’entraînement et pendant les matchs, c’est que Sonny essaie de faire de son mieux. Parfois, le meilleur signifie que vous devez marquer ou faire une passe décisive. Parfois, cela signifie que vous n’êtes pas si chanceux de ne pas marquer ou faire une aide.”

Regardez Manchester City contre Tottenham en direct sur Sky Sports Premier League ce jeudi soir, coup d’envoi à 20h.