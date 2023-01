Antonio Conte heureux à Tottenham mais doit être convaincu par la direction du club

Le manager de Tottenham, Antonio Conte, a insisté sur le fait qu’il était heureux au club pour le moment, mais a laissé entendre qu’il pourrait s’en aller s’il n’était pas “100% convaincu” par la direction du club.

Le contrat du joueur de 53 ans expire à la fin de la saison – bien que le club ait la possibilité de le prolonger d’un an supplémentaire – et son avenir fait l’objet d’intenses spéculations alors que les Spurs échouent dans leur tentative de rester en contact avec les dirigeants de la Premier League.

Conte a livré d’autres messages mitigés mardi alors que les pourparlers se poursuivent sur un nouvel accord au milieu d’une baisse de forme qui a vu les Spurs remporter seulement trois de leurs 10 derniers matchs dans toutes les compétitions de part et d’autre de la Coupe du monde, tombant à la cinquième place du tableau.

“Au début pour moi, ce n’était pas facile”, a déclaré Conte. “C’est une expérience importante. J’ai accepté de le faire parce que j’ai trouvé un grand club, un club moderne et pour cette raison, je suis heureux de travailler ici. J’ai trouvé des gens qui veulent être positifs et essayer de créer. J’ai trouvé des gens qui connaissent la réalité. Pour cette raison, j’ai accepté cela.

“Sinon, si ces gens m’avaient dit ‘il faut gagner’, j’aurais dit ‘désolé mais ce n’est pas le bon moment pour penser que dans un an il faut gagner’. Pour cette raison, j’ai accepté cela.

“Maintenant, la tâche est la suivante, mon grand défi est le suivant : continuer à travailler si fort avec mon staff et les joueurs, pour améliorer le club, pour créer une base solide.

“Si je suis satisfait de continuer à faire ce travail et de voir un jour le résultat je continuerai à rester. Si je ne suis pas convaincu à 100% alors je peux laisser mon travail ici.

“C’est un gros travail que nous faisons ensemble. Je sais très bien ce que c’est et c’est important. Ma tâche est la suivante. Et si vous me le demandez, vous avez l’habitude de [winning] mais pour gagner, vous devez rester dans la bonne condition.

“Ma tâche avec le club est de créer une base solide pour que Tottenham revienne pour être compétitif et avoir de l’ambition, mais de manière forte, pas seulement avec des mots.”

Conte a rejeté l’implication qu’il appelait à un investissement majeur dans la fenêtre de transfert de janvier après la défaite 2-0 à domicile de dimanche contre Aston Villa, en affirmant que les Spurs devaient faire deux grosses signatures chaque année une fois que les fondations d’une équipe de haut niveau sont posées.

“Je n’ai rien suggéré”, a déclaré Conte. “Je n’ai rien suggéré. C’est la différence. Je comprends que mon anglais n’est peut-être pas si bon et peut-être que vous ne comprenez pas ce que je pense.

“Je n’ai rien suggéré. J’ai dit seulement ce que nous faisons, c’est-à-dire le projet, c’est-à-dire le programme. Mais je n’ai rien suggéré. J’ai dit où nous en sommes, ce que nous faisons et arrêtons. Je ne veux pas commenter à nouveau d’autres situations également parce que je comprends que j’essaie d’expliquer une situation et que vous comprenez une situation différente, comme maintenant parce que vous avez dit “Je suggère”. Je ne propose rien.

“Le club sait quelle est la situation et je répète : il y a un projet et j’ai expliqué quel est ce projet, que le club a ce projet de créer une fondation. Ni moi ni d’autres personnes. Je pense que la situation était très claire et je Je ne veux pas revenir aujourd’hui.”

Mais poussé à savoir si c’était toujours un projet dont il voulait faire partie, Conte a poursuivi: “C’est un problème [discussion] entre moi et le club, tu comprends ? Maintenant, je suis vraiment engagé pour ce club et pour Tottenham. Ensuite il y a ce projet et j’ai signé un contrat avec ce club et je dois accepter ce projet pour essayer de construire avec le club et d’aider le club dans ce projet.

“Alors vous savez que pendant ce processus, il peut arriver 1 000 choses. Le club peut renvoyer le manager ou il y a différentes visions, différentes situations.

“Je suis heureux mais je vous dis toujours que je suis heureux. Je suis heureux de rester ici. Je profite de mon temps à Tottenham, je suis heureux de la façon dont je travaille. Je le dis toujours. Oui, je suis heureux , je suis content mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas vous dire ce que nous faisons.

“Nous essayons de créer une base de base. Peut-être que depuis le début de mon expérience ici c’est que je répète toujours la même chose et il m’est difficile tous les jours de répondre la même chose. Alors de comprendre que vous ne comprenez pas. C’est difficile, croyez-moi. C’est difficile.”

Richarlison subira une nouvelle IRM sur sa blessure aux ischio-jambiers tandis que Dejan Kulusevski a une chance d’affronter Crystal Palace mercredi alors qu’il se remet d’un problème musculaire. Rodrigo Bentancur est porté disparu en raison d’une blessure à l’adducteur mais pourrait revenir affronter Arsenal le 15 janvier.