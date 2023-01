Antonio Conte exhorte le conseil d’administration de Tottenham à expliquer sa stratégie

L’entraîneur-chef de Tottenham, Antonio Conte, a déclaré qu’il y avait une “mauvaise habitude” dans le football anglais de dirigeants de clubs choisissant de ne pas s’exprimer et a exhorté la hiérarchie du club à expliquer publiquement la stratégie du club.

Les Spurs sont confrontés à de nouvelles questions sur leur future direction après avoir perdu le derby du nord de Londres dimanche contre Arsenal pour perdre cinq points de retard sur Manchester United, quatrième, qui a un match en moins.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La nature dramatique de l’ascension d’Arsenal au sommet de la Premier League, combinée à une sécheresse de trophées remontant à 2008 et à un manque de progrès tangibles cette saison, a accru la surveillance du président des Spurs, Daniel Levy, et des propriétaires d’ENIC sur leur gestion du club. .

En signe de dissidence croissante, des sections importantes de fans des Spurs ont scandé “Nous voulons que Levy sorte” lors des derniers matchs. Levy donne rarement des interviews aux médias, choisissant plutôt de communiquer directement avec les supporters deux fois par saison : dans un message du président avant le dernier match à domicile de chaque saison et dans une déclaration publiée avec les comptes annuels du club.

Le directeur général du football Fabio Paratici s’est régulièrement exprimé publiquement pendant son mandat dans un rôle similaire à la Juventus, mais n’a tenu qu’une seule conférence de presse depuis qu’il a rejoint les Spurs en juin 2021.

Antonio Conte a exhorté les dirigeants du football en Angleterre à répondre aux questions sur la direction de leur club. Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Conte, qui n’a plus de contrat à la fin de la saison, a déjà fait allusion à une divergence d’opinions sur la façon dont le club devrait devenir des prétendants au titre, les Spurs se limitant habituellement sur le marché en signant des joueurs plus jeunes par opposition à la préférence de l’Italien. pour des signatures plus matures et expérimentées prêtes à aider l’équipe immédiatement.

S’exprimant mardi avant le voyage des Spurs à Manchester City, Conte a déclaré: “En Angleterre, il y a une mauvaise habitude selon laquelle il n’y a que l’entraîneur pour parler et expliquer. Je n’ai jamais vu le service médical venir ici pour expliquer pourquoi ce joueur a du mal à récupérer.

“C’est pareil aussi, je n’ai jamais vu le club ou le directeur sportif venir ici pour expliquer la stratégie et la vision du club. En Italie par exemple, avant chaque match il y a une personne du club qui doit passer devant les médias et répondre à chaque question.

“Pour nous, cela pourrait être beaucoup, beaucoup mieux car sinon, à chaque fois, il n’y a qu’un seul visage pour expliquer une situation que je pense qu’il vaut mieux que le club explique. Mais c’est une habitude et je respecte cette habitude.

“En Italie, c’est différent, la personne du club pendant la semaine de match parle et explique de nombreuses situations. Si seul l’entraîneur parle, il y a parfois des malentendus. Je pense que ce serait bien que le club soit présent dans les médias et s’exprime. Pas toutes les semaines mais au moins tous les 15 jours ou une fois par mois.

“De cette façon, cela pourrait aussi être plus simple pour vous [the media] pour comprendre la situation. Et pas seulement un visage et toujours le même visage. Croyez-moi, c’est difficile parce que tout [I] dire pourrait être une critique ou négative, et ce n’est pas la vérité.”

Poussé sur la question de savoir s’il avait demandé à quiconque au club de parler publiquement, Conte a ajouté: “Je ne vais rien demander. Ce type de situation est bon pour chaque club:” n’allez pas dans les médias “. Dans ce type de situation, c’est un risque de toujours parler pour expliquer ce genre de situation. L’entraîneur doit se taire et accepter la situation.”