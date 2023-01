Antonio Conte : Est-il temps pour le patron de Tottenham de changer de tactique ? Les experts de Sky Sports ont leur mot à dire... | Nouvelles du football

Tottenham a été exposé par Arsenal dans le derby du nord de Londres – est-il temps qu’Antonio Conte desserre le frein à main ?

Lors de la dernière rencontre des équipes en mai, les Spurs ont montré à quel point ils étaient en avance sur leurs rivaux avec une victoire 3-0, mais seulement huit mois plus tard, les rôles étaient inversés.

Arsenal a pris 14 points d’avance sur Tottenham, qui fait face à une bataille pour terminer dans le top quatre et rien d’autre. Conte est aux commandes depuis plus d’un an, mais il en est venu à accepter que son rêve de remporter des titres est irréaliste et que son travail consiste plutôt à “construire” le club.

Les Spurs ont conclu les signatures permanentes de Richarlison, Yves Bissouma, Cristian Romero, Ivan Perisic, Clement Lenglet, Djed Spence et Fraser Forster cet été pour un coût combiné de 172 millions de livres sterling et Conte, dont le contrat expire à la fin de la saison, est également essayant de créer une culture gagnante au club.

Mais s’il pense que Tottenham doit “acheter fort” pour continuer à s’améliorer, l’entraîneur-chef devrait-il examiner comment il utilise les joueurs à sa disposition ? Est-il temps que Conte abandonne sa formation à trois pour un quatre conventionnel comme Arsenal, Manchester United et les adversaires de jeudi, Manchester City?

Sports du ciel les experts Paul Merson, Jamie Redknapp, Sue Smith et Stephen Warnock donnent leur avis d’expert…

Qu’est-ce qui ne va pas ?

Paul Merson : “Tottenham encaisse deux buts à chaque match. Ils jouent trois à l’arrière, deux milieux de terrain et chaque semaine, ils encaissent deux buts. Je ne sais pas comment vous vous en sortez, c’est incroyable.

“Sauf le jeu Palace – qui, si Palace avait Harry Kane, ils auraient gagné 4-0 – vous ne pouvez pas continuer à l’allumer et à l’éteindre comme un robinet.

“La première mi-temps a été embarrassante au plus haut niveau. Tout ce que faisait Arsenal, vous pouviez voir qu’il y avait un plan et qu’il y avait des schémas de jeu. Mais Tottenham est ringard, c’est improvisé. Si ça arrive, ça arrive. Vous ne pouvez pas voir n’importe quel plan.

“Le deuxième but, le gardien de but frappe le ballon comme en 1989. Il récupère le ballon et le sort de ses mains – cela se produit le dimanche matin. Vous ne pouvez pas faire cela. Il y a des demi-centres assis là qui attendent le ballon . Je suis désolé pour les joueurs du milieu de terrain – ils ont été gênés.”

Jamie Redknapp : “Arsenal a dépensé 120 millions de livres sterling depuis mai et Tottenham a dépensé 172 millions de livres sterling. Nous pensons que Tottenham est sûrement l’équipe qui a progressé, mais il n’en a pas été ainsi.

“Le gouffre en classe et le style de football d’Arsenal sont ce qui va vraiment l’aggraver pour les fans des Spurs. C’est ce qui va vraiment les encenser parce qu’ils ne regardent pas une équipe avec beaucoup de direction en termes de comment ils jouent , il ne change jamais vraiment le système et je pense que cela vous pose un problème majeur.

“Le développement de l’équipe d’Arsenal par rapport aux Spurs est tout simplement incroyable. Trois points lors des cinq derniers matchs à domicile ne suffisent à aucun entraîneur.

“Les Spurs sont un peu désemparés, mais ils pourraient toujours se classer parmi les quatre premiers car ils sont toujours en bonne position.”

Sue Smith : “Combien de fois cette saison avons-nous dit que Tottenham n’était pas venu en première mi-temps, puis en seconde?

“Quand les Spurs jouent bien, vous pensez qu’ils sont très solides défensivement, puis brillants en contre avec Son, Kulusevski et Kane.

“Tottenham perd un but n’aide pas son style de jeu.”

Les Spurs devraient-ils changer de formation?

Paul Merson : “Je suis un grand fan de Conte, ne vous méprenez pas. Il joue trois à l’arrière – c’est plus ne perdons pas le match avant de gagner le match.

“Il y a un problème avec le système. Avec les joueurs et le personnel dont ils disposent, je ne pense pas que le système soit suffisant.

“Vous avez l’un des meilleurs avant-centres du monde (Harry Kane) et il est en train de manquer de service. C’est terrible pour un footballeur d’avoir autant de classe et de travailler sur des restes.

“Pour moi, ils doivent essayer de changer cela maintenant. Je sais qu’il joue trois à l’arrière, mais il doit changer cela maintenant et jouer à quatre à l’arrière, jouer 4-3-3.

“Arsenal sort pour gagner des matchs de football, Tottenham sort pour ne pas perdre de matchs de football et c’est pourquoi c’est une différence de 14 points.”

Stéphane Warnock : “Quand Conte était à Chelsea, il jouait le même système mais il avait des leaders sur le terrain, des joueurs qui savaient comment obtenir des résultats. S’ils ne jouaient pas bien en première mi-temps, ils savaient comment rester solides pour entrer à 0-0, puis régler les problèmes.

“Quand vous jouez contre Manchester City, Arsenal, ils jouent des styles similaires, ils surchargent le milieu de terrain – Conte a toujours joué deux au milieu de terrain, il ne l’a pas adapté en en laissant tomber un ou en montant deux en haut. C’est toujours pareil.

“Vous regardez Manchester United contre Manchester City, ils ont retiré un ailier du jeu – Antony – et mis Bruno (Fernandes) là-dedans parce qu’il sait qu’il tombera dans une position de milieu de terrain, puis ils seront jumelés dans le position centrale.

“Il n’y a pas de capacité d’adaptation.”

Les Spurs peuvent-ils encore faire partie des quatre premiers?

Jamie Redknapp : “Bien sûr, ils peuvent le faire. Liverpool et Chelsea ont des problèmes majeurs, mais ils ont encore une grande chance. Ce qui les tue en ce moment, c’est qu’Arsenal est à un niveau différent d’eux. Mais les Spurs peuvent certainement se classer parmi les quatre premiers. “

Paul Merson : “Je ne pense pas, je suis juste honnête. Liverpool et Chelsea viendront toujours – ne pense pas qu’ils continueront à jouer comme ça.”

Et après?

Tottenham’s le prochain match est un énorme affrontement en Premier League à Manchester City le jeudi, en direct sur Sports du ciel – coup d’envoi 20h.

L’équipe d’Antonio Conte se rendra ensuite à Fulham pour un autre derby londonien le Football du lundi soir le 23 janvier, en direct sur Sports du ciel – coup d’envoi 20h.