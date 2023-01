Antonio Conte dit que les Spurs devraient expliquer la stratégie du club

Le manager des Spurs, Antonio Conte, a soulevé des questions sur la manière dont la stratégie et la vision des clubs anglais sont relayées au public. L’Italien a de nouveau répondu aux questions sur la direction de l’équipe lors d’une conférence de presse mardi.

Arsenal a battu les Spurs dimanche pour tomber encore plus loin des quatre premiers de la Premier League. L’équipe du nord de Londres est en retard de cinq points sur Manchester United, quatrième. Il se situe à 14 points des Gunners.

L’entraîneur des Spurs, Conte, souligne la “mauvaise habitude” de l’Angleterre en matière de stratégie

“En Angleterre, je pense qu’il y a une mauvaise habitude selon laquelle il n’y a que l’entraîneur pour parler”, a déclaré Conte. “Je n’ai jamais vu le service médical venir ici et expliquer que ce joueur a du mal à récupérer. Je ne vois jamais le club ou le directeur sportif venir ici et expliquer la stratégie et la vision du club.

« En Italie, à chaque match, avant le match, il y a une personne du club qui va avec les médias et qui doit ensuite répondre à de nombreuses questions. Pour nous, ça pourrait être vraiment mieux car sinon à chaque fois il n’y a qu’un seul visage pour expliquer une situation que je pense qu’il vaut mieux que le club explique. Mais c’est une habitude et je respecte cette habitude.

“Cela signifie que si seul l’entraîneur parle, il peut parfois y avoir des malentendus”, a poursuivi Conte. «Ce pourrait être bien que le club se présente aux médias pour parler. Peut-être pas toutes les semaines mais tous les 15 jours, une fois par mois de cette manière.

Le directeur général du football de Tottenham, Fabio Paratici, n’a tenu qu’une seule interview en conférence de presse depuis son arrivée au club à l’été 2021. L’Italien a déjà passé plus d’une décennie avec la Juventus avant de prendre le poste. Comme Conte l’a suggéré, Paratici s’adressait assez régulièrement au public pendant son séjour à Turin.

Le contrat de l’entraîneur se termine en juin

Conte n’a eu aucun problème à exprimer ses inquiétudes concernant le club ces derniers mois. L’entraîneur souhaite également clairement des renforts lors du mercato de janvier et ils ne sont pas encore venus. Conte a une histoire de collection de trophées et de titres remportés.

Il a remporté l’argenterie majeure avec la Juventus, Chelsea et l’Inter Milan. Avec son contrat actuel qui expire à la fin de la saison, il semble de moins en moins probable que Conte revienne pour une autre campagne aux Spurs.

