Antonio Conte dit que les joueurs et le personnel de Tottenham sont dévastés par la mort de l’entraîneur de fitness Gian Piero Ventrone | Nouvelles du football

Le manager de Tottenham, Antonio Conte, a admis qu’il était “difficile” pour son équipe de disputer sa victoire 1-0 contre Brighton samedi, quelques jours après le décès de son préparateur physique Gian Piero Ventrone.

Il a été annoncé jeudi matin que Ventrone, surnommé “The Marine” pour ses séances de fitness intenses, était décédé à l’âge de 61 ans à la suite d’une courte bataille contre la leucémie.

Tottenham a rendu hommage à l’entraîneur italien en portant un maillot hommage à Ventrone avant leur match à Brighton samedi, le capitaine Hugo Lloris brandissant un maillot avec “Gian Piero” dans le dos devant les supporters itinérants à la fin du match. .

Image:

Gian Piero Ventrone, préparateur physique de Tottenham Hotspur





L’entraîneur-chef de Tottenham, Conte, qui était ému après une minute d’applaudissements pour Ventrone quelques instants avant le coup d’envoi sur la côte sud, a révélé qu’il assisterait aux funérailles de Ventrone dimanche et que les joueurs étaient “dévastés” par la nouvelle du décès de Ventrone.

“Demain, ce sont les funérailles. Nous y allons avec le staff”, a déclaré Conte après la victoire des Spurs sur Brighton. “Je veux leur faire de gros câlins [the family], pour dire à son fils et sa fille qu’ils doivent être forts car Gian Piero était fort, un caractère fort. Il ne veut pas nous voir malheureux. C’est difficile de lui faire plaisir car on est vraiment dévasté par la douleur.

“Je dois être honnête, c’était vraiment, vraiment difficile pour nous d’être ici et de nous concentrer sur le match parce que ce qui s’est passé ces trois derniers jours était incroyable. Je savais que la situation était vraiment problématique après le match contre Francfort. [on Wednesday] mais personne ne pouvait s’attendre à cette situation car personne ne le savait.

“C’était une maladie mais sous contrôle et ensuite c’est très difficile parce que la situation m’a beaucoup touché sur le plan émotionnel. Quand ça arrive, c’est très difficile de couvrir ton sentiment avec les joueurs et avec les gens qui travaillent à Tottenham. En même temps, j’ai vu beaucoup de solidarité.

“Les joueurs ont été vraiment dévastés par la douleur et tout l’environnement de Tottenham, le sentiment était vraiment mauvais car en seulement 10 mois, je pense que Gian Piero a traversé le cœur de tout le monde.”

Image:

Son Heung-Min avait une relation étroite avec Ventrone





Ventrone est arrivé aux Spurs avec Antonio Conte en novembre 2021. L’entraîneur de fitness était à la Juventus de 1994 à 2004 – période pendant laquelle Conte a joué pour la Juventus – travaillant sous Marcelo Lippi et Carlo Ancelotti. Le préparateur physique faisait également partie de l’équipe de Lippi lorsque l’Italie a remporté la Coupe du monde 2006 en Allemagne.

Il a également travaillé pour le club français de l’AC Ajaccio, le club italien de Catane et en Chine pour la JS Suning et Guangzhou.

L’Italien a supervisé une refonte complète de la condition physique de Tottenham, l’équipe de Conte ayant couru plus que toute autre équipe de Premier League cette saison.

Conte a déclaré que la dernière fois qu’il avait parlé à Ventrone, c’était “la semaine dernière, jeudi”, lorsqu’il avait demandé à être dispensé de l’entraînement pour cause de maladie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Tottenham contre Brighton en Premier League.



“Je lui ai parlé la semaine dernière jeudi, la dernière fois que je suis arrivé sur le terrain d’entraînement, il a voulu me parler et m’a demandé s’il pouvait rester à la maison car il avait un peu de fièvre”, a ajouté Conte. “C’était incroyable parce qu’il était vraiment inquiet de manquer l’entraînement et j’ai dit ‘Gian Piero, nous parlons de ta santé’.

“À ce moment-là, il m’a parlé de sa maladie et quand c’est la santé, il faut faire le bon contrôle et ne pas s’inquiéter, mais son premier problème a été de rater l’entraînement.

“Pour cette raison, je pense qu’il était dans le cœur de chaque joueur et mes joueurs étaient vraiment dévastés par la douleur mais la vie parfois, vous savez, cela arrive dans de nombreuses situations, pas seulement à nous.

“La vie n’est parfois pas belle. En même temps, il faut faire face à la situation de la meilleure façon possible. Et puis je suis sûr que Gian Piero restera avec nous pour toujours. J’en suis sûr.”

Kane et Sessegnon dédient leur victoire à Ventrone

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le buteur Harry Kane et l’homme du match Ryan Sessegnon ont dédié la victoire de Tottenham contre Brighton au préparateur physique Gian Piero Ventrone, qui est malheureusement décédé cette semaine.



À Brighton samedi, l’attaquant de Tottenham Harry Kane a célébré son but gagnant en pointant le ciel en hommage à Ventrone dans ce qui était une occasion émouvante.

“Ça a été une semaine difficile et c’était bien de remporter la victoire”, a déclaré Kane, qui retenait ses larmes à temps plein.

Lorsqu’on lui a demandé si la performance était pour Ventrone, l’homme du match Ryan Sessegnon a répondu : “Oui, à 100 %.

“Nous savions que nous devions jouer aujourd’hui et évidemment nous voulions gagner grâce à lui, et heureusement nous l’avons fait.”

Avant le match, les joueurs de Tottenham se sont réchauffés avec des maillots avec les mots “Toujours dans nos cœurs, Gian Piero”.

Celui-ci était pour Ventrone…

Il est difficile pour les spectateurs qui n’avaient pas un pied dans le camp de Tottenham de comprendre à quel point le personnel a été touché par la mort soudaine du célèbre entraîneur de fitness Gian Piero Ventrone. Nous pouvons mesurer la tristesse évidente des hommages publiés en ligne par les joueurs et, bien sûr, la nette retenue des larmes par Harry Kane lorsqu’il a été interviewé après le match. Mais il est difficile de vraiment le ressentir d’un point de vue personnel.

Image:

Le capitaine de Tottenham, Hugo Lloris, a brandi un maillot dédié à Ventrone à plein temps





Pourtant, un moment m’a frappé assez fort. Il était difficile de ne pas être ému en descendant les marches de la tribune de presse de l’Amex, longtemps après le coup de sifflet final et de voir les remplaçants des Spurs faire leur échauffement. Dans un stade vide en toile de fond, les joueurs entreprenaient leurs premières activités de remise en forme après le match depuis le décès de leur gourou.

Une pièce du puzzle manquante. Disparu. Il y eut un silence inquiétant alors que les neuf remplaçants étaient mis à l’épreuve par deux membres du personnel d’entraîneurs. Il aurait sans aucun doute été fier de la performance de Tottenham.

L’homme surnommé “The Marine” en raison de ses régimes d’entraînement rigoureux aurait aimé ce qu’il a vu.

Un bel hommage, en effet.

Lewis Jones de Sky Sports au stade Amex