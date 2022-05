Antonio Conte dit que Jurgen Klopp cherche une “excuse ou un alibi” après avoir critiqué le style de jeu de Tottenham | Nouvelles du football

Antonio Conte a déclaré que le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, cherchait une “excuse ou un alibi” lorsqu’il a critiqué le style de jeu de Tottenham après le match nul 1-1 de samedi.

Klopp a déclaré qu’il ne pourrait jamais entraîner la tactique adoptée par Conte à Anfield, même si les Spurs avaient les meilleures chances et auraient pu gagner le match dans les phases finales.

Conte a riposté en disant: “Jurgen est une personne intelligente, très intelligente.

“Pour l’entraîneur, ce n’est pas simple après le match, il faut essayer de garder la tête froide. Parfois ce n’est pas facile et plusieurs fois si vous vous souvenez cette saison j’ai été déçu du résultat et de moi-même et de mes joueurs.

“J’ai du respect pour Jurgen et je sais qu’il me respecte beaucoup et c’est une bonne occasion pour lui et moi d’apprendre que pendant le match, vous ne devez jamais parler de votre adversaire. Il est important de se concentrer sur votre équipe.

“Il était un peu frustré après le match, mais en même temps, pour chaque entraîneur, il est important d’apprendre à se concentrer sur son équipe, pas sur l’adversaire. Cela signifie que vous voulez trouver une excuse ou un alibi parce que votre travail était mauvais. “

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

