Antonio Conte de Tottenham sous pression avant la grande semaine

Antonio Conte fête un an à la tête de Tottenham Hotspur la semaine prochaine, mais tous les signes commencent à suggérer que ce ne sera pas un joyeux anniversaire.

L’ancien entraîneur de la Juventus, de Chelsea et de l’Inter Milan a été un succès jusqu’à présent, du moins en termes relatifs, en sauvant une situation apparemment sans espoir lors de son arrivée au club en novembre dernier. À la fin de la saison, il avait guidé l’équipe vers la Ligue des champions grâce à une course tardive qui a vu les Spurs dépasser Arsenal la semaine dernière pour revendiquer la quatrième place.

2 Connexe

Conte a fait ce que fait Conte. Il est l’entraîneur ultime de la solution rapide – il apporte la forme physique et l’organisation, exige une concentration et un engagement absolus de la part de ses joueurs, et ce plan a permis aux Spurs de passer de la neuvième position le jour de son arrivée à la quatrième, avec un coussin à deux points, à la fin de la campagne.

Cette réalisation a permis à Conte d’exiger et d’obtenir un soutien solide sur le marché des transferts d’été lorsque les Spurs ont investi plus de 150 millions de livres sterling dans de nouveaux joueurs – dont l’attaquant Richarlison, le milieu de terrain Yves Bissouma et le défenseur Cristian Romero (dont le prêt a été rendu permanent) – pour transformer l’équipe d’une équipe avec des ambitions parmi les quatre premières à une équipe qui pourrait se battre pour le titre de Premier League.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Pourtant, malgré la supervision du meilleur début de saison de Tottenham en Premier League, les résultats récents ont considérablement réduit les attentes et les nuages ​​​​d’orage qui ne sont jamais loin de Conte commencent à revenir. La ruée vers le sucre initiale que ses équipes semblent toujours apprécier lorsqu’il prend la relève a commencé à s’estomper et l’histoire montre que la trajectoire des résultats et la satisfaction des supporters n’ont tendance à aller que dans une direction une fois que le joueur de 53 ans perd cet élan précoce.

C’est pourquoi Manchester United a rejeté la possibilité de poursuivre Conte il y a un an alors qu’Ole Gunnar Solskjaer perdait son emprise sur le travail de manager à Old Trafford. Des sources ont déclaré à ESPN que la hiérarchie du club voulait éviter d’embaucher Conte en raison de la nature à court terme de sa carrière d’entraîneur et de la crainte que ses méthodes ne fonctionnent que si longtemps avec les joueurs de United.

Mais les appréhensions de United à propos de Conte pourraient-elles commencer à apparaître à Tottenham ? La semaine prochaine devrait indiquer si les fissures qui commencent à apparaître peuvent être lissées ou si elles deviendront encore plus grandes.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain senior de l’ESPN FC, Mark Ogden.

Le voyage de samedi à Bournemouth est un match incontournable après deux défaites consécutives en championnat, tandis que le dernier match de groupe de la Ligue des champions de mardi contre Marseille au Stade Vélodrome est un autre que les Spurs ne peuvent pas se permettre de perdre. Et puis vient la visite de Liverpool une semaine dimanche – une équipe qui a faibli, mais qui est invaincue en 10 matchs contre les Spurs depuis octobre 2017.

Alors que les fans des Spurs commencent maintenant à se plaindre du style de football de Conte, avec la lueur nostalgique des équipes de Mauricio Pochettino mettant l’équipe italienne sous un jour défavorable, un échec à sortir du malaise actuel dans ces matchs augmentera l’examen minutieux de l’entraîneur.

La réaction de Conte au vainqueur refusé par Harry Kane contre le Sporting CP mercredi – qui lui a valu un carton rouge de l’arbitre – a mis en évidence sa frustration croissante. Et c’est une frustration née de l’échec répété de son équipe à montrer qu’elle est capable de faire le pas vers une équipe gagnante plutôt qu’une équipe peu fiable et incohérente.

Antonio Conte respire rarement le calme dans un travail, ce dont Tottenham a besoin cette semaine. Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Tout simplement, lorsqu’on a demandé aux Spurs de faire une déclaration cette saison, ils ont échoué. L’équipe de Conte a perdu contre Arsenal, Manchester United et Newcastle – trois rivaux directs pour les quatre premiers – et leur forme indifférente en Ligue des champions les a obligés à se rendre à Marseille mardi prochain devant éviter la défaite pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Les blessures ont sans aucun doute entravé les progrès de l’équipe, en particulier avec Dejan Kulusevski mis à l’écart depuis la mi-septembre et Richarlison luttant pour récupérer avant la Coupe du monde le mois prochain, mais le fait incontournable concernant les Spurs est qu’ils restent totalement dépendants des objectifs de Kane et Conte a rien fait pour changer cela. Le capitaine anglais a marqué 11 buts en 15 matchs – dont 10 sur les 23 de l’équipe en championnat – et porte à nouveau l’équipe. Si Conte ne peut pas trouver un moyen de répartir le fardeau des buts dans l’équipe, les Spurs seront sur la corde raide jusqu’à la fin de la saison.

Être entraîné par Conte est souvent une existence sur la corde raide pour les clubs qui l’emploient en raison de sa façon de travailler et de sa personnalité stimulante. Il y a rarement un sentiment de calme avec Conte, plutôt un état permanent de tension frémissante avec les joueurs, les hauts responsables, les officiels de match ou les supporters.

L’incertitude quant à son avenir aux Spurs – son contrat expire à la fin de la saison, les Spurs ayant une option de prolongation d’un an – ne se prête pas au calme requis et l’équipe cherche maintenant à entrer l’état de flux qui finit par affecter tous ses côtés. Les nuages ​​​​d’orage commencent à gronder et le premier anniversaire de Conte mercredi prochain sera accompagné de la bande-son du tonnerre si Marseille envoie les Spurs s’écraser hors de la Ligue des champions.