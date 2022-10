Antonio Conte de Tottenham claque à nouveau VAR: “Gros dégâts” causés

Vendredi, le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a doublé sa critique du VAR, affirmant qu’il devrait être impossible que des erreurs comme celle qui, selon lui, se soit produite cette semaine, soient commises.

Conte a été expulsé mercredi après qu’un but dans les arrêts de jeu de Harry Kane contre le Sporting en Ligue des champions a été exclu pour hors-jeu après un contrôle VAR qui a duré plusieurs minutes.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le match s’est terminé 1-1 mais si le but de Kane avait été autorisé, Tottenham se serait qualifié pour les 16 derniers. Le but de Kane a été refusé après que VAR ait décidé qu’il était hors-jeu lorsque le ballon lui a été renvoyé par Emerson Royal, bien qu’il soit également arrivé à Kane via une touche d’un joueur du Sporting.

Conte était tellement en colère après le match que sa conférence de presse n’a duré qu’une seule question, mais vendredi, il avait rassemblé ses pensées et était catégorique : son équipe avait été lésée.

“Je confirme, je répète que la décision était vraiment mauvaise. Cela nous a causé un gros préjudice”, a déclaré Conte, qui sera interdit pour le voyage vital de mardi à Marseille, lors d’une conférence de presse vendredi.

“Je continue de penser qu’il est impossible de faire des erreurs avec VAR. C’est impossible. Parce que vous avez un écran, vous avez le temps.

“Pour moi, il est impossible de prendre une mauvaise décision avec VAR et aussi de [take] quatre, cinq ou six minutes [to make it].

« Rester là cinq ou six minutes signifie déjà que vous avez la confusion dans votre esprit. C’est incroyable.

Antonio Conte a été expulsé pour avoir protesté contre le but refusé de Tottenham mercredi. Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Conte a de nouveau revendiqué la “malhonnêteté” dans la décision de refuser le but de Kane, après avoir également déclaré mercredi que les officiels ne seraient pas assez courageux pour refuser un but à d’autres clubs.

“J’espère voir l’honnêteté dans chaque situation. Je ne demande que ça, l’honnêteté. Mais faire des erreurs avec VAR, cela signifie que vous êtes vraiment, vraiment… Je ne veux pas dire ce que je pense”, a-t-il ajouté. .

– Pourquoi les nuages ​​​​d’orage se rassemblent-ils sur Conte?

Conte a déclaré qu’il était un fan du VAR lorsqu’il a été introduit en Italie, mais la façon dont le système est maintenant utilisé reposait trop sur l’interprétation individuelle.

“Vous marquez, vous êtes déjà qualifié pour le tour suivant, vous faites la fête et ensuite vous restez cinq minutes pour examiner la situation avec VAR et vous prenez la décision et vous ne savez pas si c’est bien ou mal”, a-t-il déclaré. .

“Ce n’est pas le football de cette façon parce que vous coupez l’émotion, l’émotion de tout le monde et surtout des joueurs parce que vous ne savez pas.

“Pour cette raison, je continue à dire que ce doit être la bonne interprétation, la bonne interprétation pour tout le monde et non une interprétation différente, sinon le VAR sera endommagé.”

Alors que les événements de mercredi ont grondé, l’attention de Conte se tourne vers Tottenham, troisième, qui revient sur le chemin de la victoire en Premier League après des défaites successives.

Conte a déclaré que les adversaires de samedi, Bournemouth, auront un avantage car ils ont eu une semaine pour se préparer.

“Bien sûr, quand vous allez jouer contre une équipe qui joue un match tous les six ou sept jours, c’est un peu difficile parce qu’ils ont peut-être plus d’énergie et d’intensité que vous”, a-t-il déclaré.

Conte a confirmé que le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg est disponible après avoir raté la défaite du week-end dernier contre Newcastle, mais le défenseur central Cristian Romero serait surveillé.