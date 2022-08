Antonio Conte de Tottenham cite Man United comme un avertissement aux ambitions du club en Premier League

Antonio Conte a déclaré que Tottenham allait dans la “bonne direction” après avoir recruté de nouveaux joueurs, mais a utilisé la dernière fenêtre estivale de Manchester United comme un avertissement pour ceux qui s’attendent à un défi pour le titre de Premier League.

Les Spurs ont signé six nouveaux joueurs à ce jour pour environ 100 millions de livres sterling, dont RicharlisonYves Bissouma et Ivan Perisic alors qu’ils cherchent à tirer parti de la quatrième place de la saison dernière en Premier League.

Conte a précédemment insisté sur le fait qu’il n’avait rejoint les Spurs – dont le dernier titre de haut vol est venu en 1961 – que pour se battre pour les plus gros prix, mais a déclaré que les difficultés de United sont un excellent exemple de la difficulté de se rapprocher de Liverpool et de Manchester City.

Lorsqu’on lui a demandé comment les Spurs pourraient combler l’écart avec les deux premiers de la ligue, Conte a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi: “Vous avez oublié Chelsea et c’est une grosse, grosse erreur. Vous parlez d’une équipe qui a remporté la Ligue des champions il y a deux saisons. C’est vraiment une grosse équipe.

“La saison dernière, ils ont remporté la Coupe du monde des clubs. Pourquoi Chelsea n’est-il pas dans ce groupe des meilleures équipes? Pour moi, Chelsea est dans ce groupe. Ils veulent y rester et méritent d’être considérés dans cette position.

LES PREMIERS MATCHS DE TOTTENHAM 6 août Southampton (H) 14 août Chelsea (A) 20 août Loups (H) 28 août Forêt de Nottm (A) 31 août West Ham (A) 3 septembre Fulham (H)

“Et puis il y a United. Le football n’est pas un, plus un, [equals] deux. United, la saison dernière, a terminé sixième malgré un marché des transferts de [Jadon] Sancho, Cristiano Ronaldo et [Raphael] Varane. Il y a deux saisons, ils ont terminé deuxièmes.

“Ils ont fait ce marché des transferts pour essayer de gagner le championnat et ils ont terminé sixième. Il faut faire attention à mon avis à toutes ces situations. On sait qu’en Angleterre c’est difficile de se battre pour gagner mais on veut essayer d’être compétitif, pour essayer d’améliorer la saison dernière et c’est notre objectif.

“Si vous me posez des questions sur City, sur Liverpool, ma réponse est que nous parlons de deux des meilleurs clubs du monde, ils travaillent avec le même entraîneur depuis sept ans.

“Maintenant, à mon avis, ils sont dans une position très difficile pour les autres de combler l’écart, mais nous devons le faire. Aussi parce que [to catch] a City et Liverpool, vous devez dépenser 100 millions de livres sterling pour six joueurs, ils vont dépenser cela pour un joueur ou deux joueurs 100 millions de livres sterling et c’est la différence.

“Vous devez courir derrière et ils restent devant vous mais vous savez très bien qu’ils méritent de rester là car ils travaillent très bien pour avoir le même entraîneur et pour soutenir l’entraîneur, [Jurgen] Klopp, [Pep] Guardiola et [Thomas] Tuchel et eux le méritent. Pour devenir une équipe solide, vous devez avoir de la stabilité et une vision. L’idée doit être très claire et ensuite vous verrez que vous allez étape par étape et essayez de réduire cet écart.”

Les Spurs seront privés d’Oliver Skipp (pied) et de Richarlison (suspendu) pour le match d’ouverture de la Premier League samedi contre Southampton.