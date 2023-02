Antonio Conte: Certains joueurs de Tottenham se sont «effondrés» lorsqu’ils ressentent trop de pression cette saison | Nouvelles du football

Antonio Conte a déclaré que certains de ses joueurs des Spurs avaient besoin de plus de stabilité mentale et se sont effondrés lorsqu’ils ressentent parfois “trop ​​de pression” cette saison.

Les Spurs reprennent leur campagne en Ligue des champions avec un match nul en huitièmes de finale aller à l’AC Milan mardi dans le contexte d’une course incohérente en Premier League.

Conte, qui dit qu’il n’est toujours pas à 100% après une opération de la vésicule biliaire, a vu son équipe battre les champions de Manchester City, puis enchaîner en se faisant battre 4-1 à Leicester ce week-end, alors qu’une place dans le top quatre de la Premier League était la leur. pour la prise.

Les Spurs ont notoirement échoué dans les grands moments au fil des ans et Conte a laissé entendre que certains de ses joueurs ne peuvent pas vivre avec la pression.

“Si vous voulez gagner ou atteindre certains objectifs et avoir une bonne position en Ligue des champions ou en Angleterre en Premier League, vous devez être stable”, a déclaré l’Italien, qui s’est fait enlever la vésicule biliaire il y a quinze jours.

“Et cette stabilité manque cette année. J’en parle toujours avec mes joueurs. C’est très difficile de garder la concentration, c’est très difficile de rester concentré tout le temps.

“Ce n’est pas une tâche facile d’être aussi concentré. Nous y travaillons, jouer sous pression tout le temps est bon pour certains joueurs et mauvais pour d’autres.

“Parfois, les joueurs se sentent motivés, d’autres fois ils se sentent tellement sous pression qu’ils ne peuvent pas jouer.

“Peut-être que pendant un certain temps, ils ont de bonnes performances, puis ils s’effondrent tout d’un coup s’ils ressentent trop de pression. Nous travaillons là-dessus, nous voulons rendre nos joueurs plus résistants.”

Il a ajouté : “Je pense que la pression est différente entre l’Italie et l’Angleterre. En Italie, vous parlez de football à partir du lundi et vous finissez le dimanche. Vous ne parlez que de football et puis vous avez beaucoup de télé qui parle de football et met beaucoup de pression.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Leicester a martelé les Spurs avec une victoire 4-1 au King Power Stadium samedi



“Tu es né comme ça et tu grandis comme ça, avec cette pression, et tu es habitué à vivre avec ce genre de situation.

“En Angleterre, je pense qu’il y a une atmosphère qui permet de profiter du football sans trop de pression, car le football est un sport et en Italie, parfois, le football n’est pas seulement un sport, c’est une guerre entre les équipes et les supporters.”

Les Spurs ont connu une dure série de blessures cette saison avec Dejan Kulusevski, Richarlison et Lucas Moura parmi ceux qui ont souffert et ces derniers jours, le skipper Hugo Lloris a été exclu jusqu’à deux mois, Yves Bissouma a subi une opération à la cheville et Rodrigo Bentancur fait face à un long relais avec une blessure au LCA.

Et Conte dit que cela a joué un rôle dans la saison mouvementée de son équipe.

“Il y a aussi des facteurs externes comme les blessures de joueurs très importants pour nous”, a-t-il déclaré. “Et ces blessures influencent l’équipe, influencent l’évolution croissante de la ligue.

“Vous pouvez être préparé à tout, vous pouvez être un homme tactique, de bonnes stratégies, de bonnes formations, vous pouvez avoir des joueurs de grande qualité, mais si ces joueurs de grande qualité se blessent, vous devez changer les choses.

“Chaque manager souhaite avoir les meilleurs joueurs disponibles. La chance nous a abandonnés.”

Les blessures de Bentancur et Bissouma et la suspension de Pierre-Emile Hojbjerg signifient que Conte est privé de milieux de terrain à San Siro.

Image:

Rodrigo Bentancur de Tottenham a boitillé contre Leicester et a maintenant été exclu pour la saison





Il a dit qu’il n’avait pas eu assez de temps pour envisager l’option de jouer Eric Dier dans un rôle plus avancé et a effectivement confirmé qu’Oliver Skipp et Pape Matar Sarr commenceraient.

“On a la solution chez nous, avec les deux jeunes joueurs, Skippy et Pape Sarr”, a-t-il ajouté. “Vous savez, nous parlons de deux jeunes joueurs, leur premier match en Ligue des champions, ils sont vraiment jeunes – 20 et 22 ans.

“Surtout pour cette raison, nous devons être bons pour les aider à surmonter l’émotion, puis nous leur faisons confiance.”

Conte était de retour dans la pirogue pour le martèlement au King Power Stadium et dit qu’il est important d’être de retour avec l’équipe dans des situations difficiles.

“Bien sûr, c’était vraiment difficile de rester loin de l’équipe”, a-t-il ajouté. “Parce que vous avez le sens des responsabilités, vous voulez rester à chaque instant avec vos joueurs, respirer l’environnement dans chaque situation.

“Mais ce problème est arrivé et maintenant je me sens beaucoup mieux qu’avant.

“Je ne suis pas encore à 100% mais je pense que je récupère bien, c’est très important pour moi de rester avec l’équipe, de travailler avec eux et d’essayer de rester ensemble dans un moment difficile pour nous.”

Le patron de Milan, Stefano Pioli, pense que son équipe est égale aux Spurs.

Il a déclaré: “Nous pensons que nous sommes égaux à Tottenham. Gagner la Ligue des champions est un rêve, mais il est inutile d’y penser maintenant.

“Il y a une semaine, ils ont battu Manchester City, mais nous ne sommes ni meilleurs ni pires qu’eux. Ce sera un gros match que nous devrons bien jouer.”