Antonio Conte Bayern de Tottenham “irrespectueux” pour les discussions sur le transfert de Harry Kane

Le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré que le Bayern Munich avait été “irrespectueux” pour avoir parlé de la possibilité de signer Harry Kane à l’avenir.

L’été dernier, Kane a tenté de déménager à Manchester City, bien qu’il soit resté dans le nord de Londres, marquant 17 buts en 37 matchs de Premier League la saison dernière alors qu’il aidait les Spurs à se qualifier pour la Ligue des champions.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le journal allemand BILD a rapporté samedi que le représentant de Kane avait été approché par le Bayern, l’équipe de l’attaquant refusant d’exclure la possibilité d’un transfert.

Le Bayern est sans attaquant après le départ de l’attaquant de longue date Robert Lewandowski, qui a effectué un transfert à Barcelone mardi.

S’exprimant après la victoire 2-1 des Spurs en pré-saison contre les Rangers samedi où Kane a marqué deux buts, Conte a exprimé sa déception face au Bayern en parlant publiquement de son attaquant.

“Je ne sais pas pourquoi [Kane is linked with Bayern.] La situation est très claire à Tottenham et Harry est une partie très importante du projet. Je n’aime pas parler des joueurs d’un autre club. C’est peut-être un peu irrespectueux envers l’autre club”, a déclaré Conte.

Les commentaires de l’entraîneur italien interviennent après que le patron du Bayern, Julien Nagelsmann, a déclaré que Kane, qui a encore deux ans sur son contrat avec les Spurs, conviendrait parfaitement au Bayern.

“Il est très cher, c’est le problème – mais un joueur brillant, l’un des deux ou trois qui peut jouer en tant qu’avant-centre [as well as a] Non 10, mais il est très fort, brillant avec [his] la tête et les deux pieds”, a déclaré Nagelsmann aux journalistes vendredi lors de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis.

“Il pourrait marquer beaucoup en Bundesliga, je ne connais pas le prix, mais c’est vraiment difficile pour le Bayern Munich. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir.”

Le directeur général du Bayern, Oliver Kahn, a déclaré lundi à BILD que Kane était un attaquant de classe mondiale, mais a ajouté que tout mouvement serait dans le futur.

“Il est sous contrat à Tottenham”, a déclaré Kahn. “Bien sûr, c’est un attaquant de haut niveau, mais c’est un rêve pour l’avenir.

“Voyons ce qui se passe.”