Antonio Conte avertit Arsenal de respecter les arbitres avant le derby

Le patron de Tottenham, Antonio Conte, a déclaré qu’il “déteste” toute équipe essayant d’intimider les arbitres et a averti Arsenal de respecter les officiels lors du derby du nord de Londres dimanche.

Arsenal a été accusé par la FA de ne pas avoir contrôlé ses joueurs lors de chacun de ses deux derniers matches, à la suite d’incidents impliquant des décisions de protestation lors du match nul de la Premier League la semaine dernière contre Newcastle et de la victoire 3-0 au troisième tour de la FA Cup lundi à Oxford.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le manager Mikel Arteta a échappé à une accusation personnelle mais a reçu de vives critiques pour sa réaction au refus d’une demande de pénalité dans le temps d’arrêt contre Newcastle, criant furieusement au quatrième officiel Stuart Atwell et conduisant à une brève altercation avec le patron des Magpies Eddie Howe.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des inquiétudes quant à la tentative d’Arsenal d’intimider les officiels face à Tottenham ce week-end, Conte a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi : “Non mais je pense que même dans un match important comme celui-ci, le respect est toujours au top, OK ?

“Il faut faire preuve de respect dans toutes les situations et surtout aussi avec l’arbitre car je connais très bien la difficulté d’être arbitre, de prendre des décisions.

“Je pense intimider [the referee] ou créer une mauvaise ambiance n’est pas juste. Je n’aime pas ça. Je déteste les gens qui essaient de le faire. N’oubliez pas que nous parlons toujours d’un match de football.”

Antonio Conte dit que le respect est toujours au sommet du jeu. Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Conte a ensuite fait référence à un incident contre le Sporting Lisbon en octobre, lorsqu’il a été expulsé pour avoir contesté une décision du VAR d’annuler ce qui aurait été un vainqueur du temps d’arrêt dans le choc du groupe D de Tottenham. Conte a été expulsé et a ensuite purgé une interdiction de ligne de touche d’un match.

“Parfois ça arrive dans l’émotion, je m’en souviens très bien contre le Sporting Lisbonne, on a marqué à la 95e minute et puis on est resté cinq minutes à attendre la décision du VAR”, a-t-il poursuivi.

“J’étais vraiment contrarié mais je n’ai jamais, jamais manqué de respect de l’arbitre. Ensuite, il m’a renvoyé parce que je suis entré sur le terrain mais je pense qu’à chaque instant, vous devez faire preuve de respect. N’oubliez pas que c’est le football, un sport incroyable et nous devons nous respecter.”

Dejan Kulusevski devrait se remettre d’un problème musculaire mais Rodrigo Bentancur [adductor] et Richarlison [hamstring] sont des doutes et continueront à être surveillés à l’entraînement samedi.