Antonio Conte après la défaite de Tottenham face à Aston Villa : « J’attendais ce moment. Maintenant, nous devons nous battre’

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré qu’il “attendait ce moment” après la défaite 2-0 de son équipe à domicile contre Aston Villa.

Deux buts en seconde période d’Emi Buendia et de Douglas Luiz ont aggravé la misère des Spurs, qui sont désormais cinquièmes de la Premier League et hors des positions de la Ligue des champions après une série de seulement deux victoires en sept.

La performance terne contre Villa a augmenté la pression sur l’entraîneur-chef Conte, qui a tenté de tempérer les attentes de son équipe des Spurs après le match.

“Je connais la réalité”, a déclaré Conte. « Je vis le club au quotidien. Je connais l’ambition. Ils connaissent mes pensées. Créez une base solide et développez-vous. C’était clair en début de saison, on peut être compétitif pour gagner mais essayer de s’améliorer.

« Il y a des clubs qui peuvent investir 200 ou 300 millions (livres). Il faut respecter la politique, il faut que ce soit clair, sinon on crée une attente qui n’est pas positive.

« Je m’attendais à ce moment. Maintenant, nous devons commencer à nous battre. La situation est que nous sommes là (cinquième) et dans cette ligue, vous pouvez glisser rapidement.

7 – Tottenham a encaissé au moins deux buts lors de chacun de ses sept derniers matchs de Premier League, sa plus longue série d’expéditions 2+ en matches de championnat depuis novembre 1988 (8). Alarmant. pic.twitter.com/kcMJpMXEGi – OptaJoe (@OptaJoe) 1er janvier 2023

Après son meilleur début de saison, Tottenham n’a plus gagné de match en Premier League depuis novembre, mais Conte pense que son équipe a besoin de temps avant d’être considérée comme l’une des meilleures de la division.

“Je savais quelle était la situation et j’ai été clair avec le club”, a-t-il ajouté. «Pour devenir des prétendants au titre… Je me souviens qu’en été, les gens ont dit que Tottenham était des prétendants au titre. C’était un peu fou de lire ça.

« Pour devenir cela, pour devenir une équipe prête à se battre pour gagner quelque chose, il faut avoir une base solide, 13-15 joueurs solides et de qualité, puis de jeunes joueurs à développer.

“Chaque saison, vous pouvez ajouter deux joueurs à 50, 60, 70 millions, qualité importante pour améliorer le niveau de votre équipe.

“Mais c’est un processus les gars. Il faut du temps, de la patience. Je comprends que les fans soient déçus mais si vous voulez la vérité, je vous dirai la vérité.

Conte a également donné son avis sur la performance de son équipe lors de la défaite de Villa, un match que les attaquants Richarlison, Lucas Moura et Dejan Kulusevski ont tous raté sur blessure. Il a déclaré: «Nous avons des caractéristiques différentes. Nous n’avons pas beaucoup de joueurs qui sont vraiment bons pour battre l’homme. Nous n’avons pas beaucoup de joueurs créatifs dans notre équipe. Bien sûr, aujourd’hui, c’était vraiment difficile de trouver de l’espace en première mi-temps.

“Je suis sûr que si nous ne concédons pas le but, nous pourrions gagner le match à la place. Le but que nous avons encaissé nous a tué en confiance et dans de nombreuses situations à coup sûr. Vous devez essayer d’améliorer et de développer ces joueurs et en particulier les jeunes joueurs pour être encore plus forts.

Les Spurs seront les prochains en action mercredi lorsqu’ils affronteront Crystal Palace à Selhurst Park.

