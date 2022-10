Antonio Conte admet que Tottenham “ne peut pas faire de miracles” après la défaite de Newcastle alors que Jamie Redknapp remet en question les négociations de contrat retardées | Nouvelles du football

Jamie Redknapp a appelé Antonio Conte à engager son avenir à long terme à Tottenham pour aider à éliminer toute incertitude persistante qui pourrait contribuer à l’effondrement de la saison de son équipe après une deuxième défaite consécutive en championnat.

Les buts de Callum Wilson et Miguel Almiron en première mi-temps ont propulsé Newcastle dans le top quatre de la Premier League avec une superbe victoire 2-1 à Tottenham.

C’était sans doute le meilleur résultat des Magpies sous Eddie Howe, cette victoire faisant quatre victoires en cinq matchs pour le club du nord-est, qui a finalement des aspirations à long terme d’être des habitués de la Ligue des champions.

Cette déclaration de victoire a condamné les Spurs à des défaites consécutives et s’est produite au milieu d’une certaine controverse, les hôtes mécontents qu’aucune faute n’ait été infligée à Wilson, qui est entré en collision avec Hugo Lloris lors de la préparation de son premier match lobé.

Image:

Kieran Trippier de Newcastle réconforte Heung-Min Son





Almiron a ajouté une seconde pour les visiteurs neuf minutes plus tard avec 40 au compteur et tandis que Harry Kane en a retiré un au début de la seconde période, Newcastle a tenu bon pour dépasser Chelsea et Manchester United dans le tableau.

Conte a refusé de blâmer Lloris – qui a produit sa 12e erreur menant à un but depuis août 2017 (seul Jordan Pickford – 13 ans – en a commis plus) – mais a préféré se concentrer sur la liste des blessures paralysantes de son équipe qui a été ajoutée avec le non spécifié absences de Pierre-Emile Hojbjerg et Cristian Romero.

“Mon seul souci en ce moment est que nous essayons de garder les doigts croisés et de ne pas avoir de blessures”, a déclaré Conte. “Nous ne sommes pas une équipe avec autant de profondeur pour affronter autant de concurrence avec la Premier League et la Ligue des champions.

Faits saillants du match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Newcastle



“Nous connaissions la situation et j’ai parlé au club et j’ai dit que nous devions avancer étape par étape avec patience. J’ai dit que nous avions besoin de deux ou trois marchés de transfert. Tous les trois jours, nous jouons un match énorme. Hojbjerg avait joué tous les matchs et à la fin, il se blesse parce qu’il était fatigué et c’était la même chose pour Cristian Romero et pour Richarlison.

“Pour Dejan Kulusevski, nous espérions le faire revenir beaucoup plus tôt mais au lieu de cela, la situation s’est aggravée et maintenant nous devons attendre. Lucas Moura a commencé la saison avec un problème au tendon et maintenant il essaie de récupérer. Oliver Skipp a joué son premier match depuis janvier.

“Lorsque vous mettez toutes ces situations ensemble, vous devez comprendre qu’en ce moment difficile, il s’agit de faire face. Nous essaierons d’arriver à novembre de la meilleure façon possible. Pour certains joueurs, c’était le septième match d’affilée.”

Redknapp : La pression est-elle maintenant sur Conte ?

Jamie Redknapp dit que Tottenham ne jouera jamais un joli football sous Conte, mais les fans s'en moqueront s'ils remportent un trophée



Mais Redknapp pense que Conte ne peut pas uniquement utiliser les blessures comme preuve de la misérable semaine de Tottenham qui a commencé avec la défaite 2-0 à Manchester United.

Alors que l’Italien déclare avoir besoin de plusieurs fenêtres, l’expert de Sky Sports pense que le patron des Spurs devrait signer un nouveau contrat au-delà de l’été prochain, lorsque son contrat actuel expirera.

“Il parle du processus prenant quelques années, mais je pense avoir raison de dire qu’il n’a que jusqu’à l’été lorsque son contrat se termine”, a déclaré Redknapp.

“C’est un manager qui travaille par courtes périodes. Il va quelque part pendant trois ans, gagne, puis normalement il va ailleurs.

“Ce n’est pas une conversation facile à avoir, mais si nous parlons de processus, si je suis un joueur là-bas, vous devez savoir qu’il veut être là et qu’il fait partie de ce processus. Normalement, un manager de son acabit serait déjà inscrit.

“Nous sommes très proches de Noël, de la Coupe du monde, la saison peut se terminer très rapidement. Vous devez l’attacher pour qu’il puisse parler de qui il veut.

“Vous devez inscrire Harry Kane, il lui reste également 18 mois sur son contrat. Ce sont des facteurs vraiment importants qu’ils doivent maîtriser en tant que club car ils ne peuvent pas faire partir Harry Kane et ils ne peuvent certainement pas faire partir le directeur.”

Howe : Meilleure performance de mon règne

Le patron de Newcastle, Eddie Howe, a déclaré que son équipe méritait pleinement sa victoire 2-1 à Tottenham alors que les buts de Callum Wilson et Miguel Almiron les ont propulsés dans le top quatre.



Après avoir résisté à un assaut précoce de Tottenham, Newcastle n’a jamais regardé en arrière après avoir marqué le premier but et terminé la journée en quatrième position en Premier League – c’est la première fois qu’ils figurent dans les quatre premiers du tableau avec jusqu’à 12 matchs joués. depuis avril 2012.

Aucune équipe n’a perdu moins de matchs que Newcastle (1) en Premier League cette saison. En effet, il s’agit du moins grand nombre de défaites que les Magpies ont subies après 12 matchs d’une campagne de Premier League, avec 1994-95, 1995-96 et 2011-12 – ils ont terminé dans les six premiers dans chacune des trois instances précédentes.

Le patron Eddie Howe a déclaré: “Je suis vraiment fier des joueurs et de tout le club de football. Les scènes à la fin étaient géniales. Ils ont suivi toutes les instructions qui leur ont été données aujourd’hui et c’était probablement la meilleure performance depuis J’ai été ici.

Redknapp dit que Howe mérite d'être félicité pour les améliorations drastiques qu'il a apportées aux joueurs dont il a hérité à Newcastle



“C’est une grande victoire. Nous étions déterminés à venir ici et à être positifs, comme nous l’avons été toute la saison. C’était une belle performance, nous la méritions pleinement. Il n’y avait rien de chanceux à ce sujet. Plein crédit à mes joueurs.”

Howe reste ancré malgré la conviction croissante des supporters qu’une bataille en Ligue des champions pourrait attendre que l’équipe se hisse dans le top quatre.

“Il y a un long chemin à parcourir”, a-t-il ajouté. “C’est une division serrée. Il y a beaucoup de rebondissements tout au long de la saison. Nous allons profiter du moment, mais nous ne nous précipiterons pas.

Wilson partage ses réflexions sur son but contre Tottenham et Bruno Guimaraes réfléchit sur un week-end éclair pour lui-même alors qu'il devenait père



“Je suis sûr que les gens vont nous parler, mais c’est à nous maintenant d’être à la hauteur. Je n’exercerai aucune pression externe sur les joueurs qui me donnent tout. Tant que nous continuerons à le faire, nous continuerons prenez ce qui arrive.

“Tout ce que nous ferons, c’est continuer à tout donner pour réussir.”

Et après?

Tottenham retour à l’action de la Ligue des champions mercredi en accueillant le Sporting Lisbonne (coup d’envoi à 20h), tandis que Newcastle accueillera Aston Villa sans manager à St James ‘Park en Premier League samedi (coup d’envoi à 15h).