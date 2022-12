Antonio Conte admet avoir vécu une expérience “étrange” en regardant Kane contre Lloris

Antonio Conte a parlé de l’expérience “étrange” de voir ses deux joueurs les plus seniors s’affronter depuis le point de penalty non pas une mais deux fois pendant la Coupe du monde. L’entraîneur des Spurs a pour tâche de s’assurer que Harry Kane et Hugo Lloris se concentrent sur la réussite des Spurs dans la seconde moitié de la saison de Premier League qui reprend le lendemain de Noël. Mais l’Italien ne doute pas que ses deux leaders seront prêts, malgré les événements inhabituels du quart de finale entre l’Angleterre et la France. “Pendant le match, c’était vraiment étrange parce que d’un côté j’avais Hugo et de l’autre j’avais Harry”, a déclaré Conte. “Pour voir deux pénalités et deux coéquipiers l’un contre l’autre, ce n’était pas facile, honnêtement, et je pense que pour les joueurs, c’était vraiment étrange. Quand tu as l’habitude de vivre tous les jours et de rester dans le même club [it] n’est pas facile. Guide rapide Comment puis-je m’inscrire aux alertes d’actualités sportives ? Montrer Téléchargez l’application Guardian depuis l’iOS App Store sur iPhone ou la boutique Google Play sur Android en recherchant « The Guardian ».

“J’ai parlé à Harry de mon expérience quand j’étais joueur et des situations négatives se produisent”, a déclaré Conte, se référant à faire partie de l’équipe d’Italie qui a perdu la finale de la Coupe du monde 1994 aux tirs au but. « Mais tu sais… ce n’est pas si important de trouver des gens pour te dire ‘ne t’inquiète pas’.

« Nous sommes des gens forts. Quiconque joue à ce niveau doit être fort. Dans toute situation, il y a du positif et du négatif et vous devez les aborder de la bonne manière. Harry est une personne forte, j’étais une personne forte quand j’étais joueur. Il vaut mieux ne pas parler et essayer de se justifier parce qu’on parle d’un joueur important et qu’il connaît la voie à suivre.

“Je pense que Harry sera motivé, j’en suis sûr, car Harry a eu une bonne période pour se reposer et maintenant il peut revenir fort et il sait bien que son rôle est très important. Comme Hugo, nous parlons de nos deux joueurs les plus représentés et ils doivent faire preuve d’une grande motivation, être des leaders et diriger ce groupe.

Conte a plaisanté en disant qu’il était légèrement plus préoccupé par le vainqueur de la Coupe du monde de son équipe, Cristian Romero. “Honnêtement, je suis un peu inquiet, car ils célèbrent d’une manière incroyable”, a déclaré l’Italien. “Pour voir 4 millions de personnes [on the streets] est incroyable. Mais maintenant, il doit revenir et entrer dans la vision de Tottenham. Je répète qu’il faut que nos joueurs aient une grande motivation. La Premier League sera difficile, et nous avons la Ligue des champions contre l’AC Milan. Les gagnants et les perdants [of the World Cup] doivent rester au même niveau : à la fois avec beaucoup de passion et de désir.

Conte a déclaré qu’il n’était “pas vraiment content” de jouer à nouveau si peu de temps après la Coupe du monde et qu’il réfléchirait attentivement à l’opportunité de commencer quiconque était au tournoi. “D’un côté, j’ai des joueurs avec qui j’ai très bien travaillé pendant quatre semaines et de l’autre, j’ai des joueurs qui ont travaillé à la Coupe du monde et qui ne sont pas au top en ce moment”, a-t-il déclaré.