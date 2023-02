Antonio Conte à la recherche de la “croyance” des Spurs de Tottenham après la défaite de Milan

Antonio Conte a déclaré qu’il avait besoin que ses joueurs de Tottenham commencent à croire en eux après leur défaite 1-0 contre l’AC Milan mardi, ce qui a mis leur campagne en Ligue des champions en danger.

Les Spurs ont à peine créé quoi que ce soit à San Siro et après la défaite de mardi lors du match aller des 16 derniers matchs et la lourde défaite du week-end contre Leicester, Conte a déclaré que c’était son travail de donner plus de confiance à ses joueurs.

“Je pense que certains joueurs ont besoin de plus de confiance, surtout en attaque. Nous devons redécouvrir cette croyance que nous avons perdue en affrontant votre homme, mais il y a eu beaucoup d’efforts et de désir”, a déclaré Conte aux journalistes.

“Mon travail consiste à donner aux joueurs confiance en eux… nous devons absolument essayer de nous améliorer.”

Conte a dû faire face à de graves blessures à Rodrigo Bentancur et Yves Bissouma, ce qui l’a obligé à choisir les jeunes Oliver Skipp et Pape Matar Sarr au milieu de terrain.

L’Italien a déclaré que les performances du duo lui donnaient de l’espoir car il devra se passer de Bentancur pour le reste de la saison tandis que Bissouma a besoin d’une opération pour une fracture de fatigue à la cheville.

“Pour jouer de cette façon en Ligue des champions et à San Siro dans cette atmosphère… ils ont fait un très bon match, je suis vraiment content”, a ajouté Conte.

“Ce type de performance me rend plus détendu pour l’avenir car vous considérez que nous pourrions terminer la saison avec trois milieux de terrain.

“Je sais que je peux compter à 100% sur ces deux joueurs.”

Malgré la victoire, l’entraîneur de Milan s’est demandé ce qui aurait pu se passer, car Charles De Ketelaere et Malick Thiaw ont raté des occasions en or d’ajouter à leur avance globale plus tard.

Au lieu de cela, les septuples champions d’Europe devront défendre une avance d’un seul but à Londres le mois prochain après une large victoire qui leur donne une chance d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2012.

“Gagner 2-0 aurait été un meilleur résultat, car nous aurons un match tout aussi difficile à Londres, voire plus, mais je ne peux qu’être satisfait de la performance de l’équipe”, a déclaré Pioli.

“C’est évidemment bien, mais dans le football, c’est le prochain match qui compte. Nous pouvons tirer beaucoup de points positifs de ce match, mais samedi (à Monza), nous devons revenir et gagner à nouveau.”

