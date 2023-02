Antonio Conte à la recherche de la cohérence des Spurs alors que Milan attend

Antonio Conte a déclaré lundi qu’il essayait de donner à Tottenham Hotspur une concentration à l’italienne incohérente alors qu’il se dirigeait vers son match des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec l’AC Milan.

Les Spurs affronteront les champions italiens de Milan lors du match aller de mardi à San Siro après une période cahoteuse au cours de laquelle ils ont battu Manchester City avant d’être humiliés 4-1 par Leicester et de subir une série de blessures.

Et Conte a déclaré qu’il avait du mal à inculquer le genre de concentration qui remporte des trophées et qui, selon lui, est une caractéristique clé du football italien.

“Cette année, nous avons commencé du bon pied, puis nous avons commencé à nous blesser, en particulier en attaque… Nous avons connu des hauts et des bas”, a déclaré Conte aux journalistes.

“J’ai toujours dit que si vous voulez viser quelque chose, la stabilité est importante, ne pas avoir ces hauts et ces bas.

“J’essaie de travailler dessus mais l’Angleterre n’est pas l’Italie – nous avons une culture différente et nous sommes plus concentrés, il est difficile en Angleterre de maintenir le niveau de concentration à chaque match.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait qu’il était difficile de rester concentré en Angleterre, Conte a déclaré que le football italien était un environnement plus pressurisé et intense qui oblige à la concentration.

« En Italie, vous parlez de football à partir du lundi et vous finissez le dimanche… Vous avez des télévisions (des chaînes) qui ne parlent que de football et elles mettent beaucoup de pression. Vous êtes né de cette manière et vous grandissez de cette manière avec la pression, et vous l’utilisez”, a déclaré Conte.

“En Angleterre, je pense qu’il y a une atmosphère que vous apportez pour profiter du football sans trop de pression, car le football est un sport.

“En Italie, parfois, le football n’est pas seulement un sport. Parfois, c’est une guerre, entre les équipes et entre les supporters.”

Conte sera dans la pirogue des Spurs deux semaines après avoir subi une opération à la vésicule biliaire et en plus de devoir se passer du capitaine français Hugo Lloris dans les buts, il manquera Yves Bissouma, Ryan Sessegnon et Rodrigo Bentancur qui ont tous été blessés la semaine dernière.

Les Spurs ont annoncé lundi que Bentancur était absent pour le reste de la saison en raison d’une lésion du ligament croisé au genou gauche.

“Rodrigo est tellement fort, sur le terrain et en dehors du terrain, il est incroyable”, a déclaré Dejan Kulusevski, qui a joué en Italie avec l’Atalanta, Parme et la Juventus avant de déménager à Londres.

“Il est si positif, je suis choqué de voir comment il peut être si positif après une telle nouvelle. Il va nous manquer sur le terrain mais en dehors du terrain, c’est un gars fantastique. Il reviendra plus fort.”

(Cette histoire n'a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d'un flux d'agence de presse syndiqué)