Antonio Conte a justifié ses salaires mais l’entraîneur de l’Inter Milan fait face à un avenir incertain

Le PDG de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta, insiste sur le fait qu’Antonio Conte vaut chaque centime de salaire qui fait de lui l’entraîneur le mieux payé de la Serie A.

L’Inter a remporté son premier titre de champion en 11 ans avec quatre matchs à épargner dimanche, deux ans après l’arrivée de Conte qui gagnerait 12 millions d’euros nets par an, soit près de cinq fois plus que le prochain entraîneur le mieux payé de Serie A.

« Il était un gagnant en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, et il a réussi à transmettre ces valeurs aux joueurs, car aucun d’entre eux n’avait jamais remporté de titre sauf Arturo Vidal à la Juventus », a déclaré Marotta à Sky Italia.

«Il vaut mieux recruter un joueur de moins mais avoir un bon entraîneur. Il a un salaire qui reflète les honneurs qu’il a remportés. «

Le triomphe de l’Inter a mis fin au règne de neuf ans de la Juventus en tant que champion d’Italie, une ère de domination dans laquelle Conte a joué un rôle majeur en menant le club turinois aux trois premiers titres de champion de cette course entre 2011 et 2014.

Le joueur de 51 ans a également remporté la Premier League 2016-17 avec Chelsea et a connu une brillante carrière de joueur avec la Juve.

L’ancien milieu de terrain a remporté cinq couronnes de Serie A, la Ligue des champions, la Coupe UEFA et la Coppa Italia entre autres distinctions à Turin.

Cependant, l’avenir de Conte reste incertain malgré le succès du titre, car le club italien est aux prises avec des problèmes financiers en raison de la pandémie de coronavirus.

Interrogée par la RAI pour un pourcentage de chances que Conte reste la saison prochaine, Marotta a déclaré: «J’espère à 100%. Nous savons que nous traversons une période difficile pour le sport, pas seulement pour le football, et cela affecte inévitablement les décisions des grands clubs.

«Par exemple, nous avons perdu environ 70 millions d’euros de revenus. Cela signifie que notre pouvoir sur le marché des transferts sera réduit.

« Il n’y a pas de plan B », a-t-il ajouté. « Il y a un plan A et je pense que Conte peut continuer cette aventure avec nous, il a un rapport avec les fans et le club, ce sont des aspects fondamentaux. »

Mais Conte, qui a encore un an sur son contrat, était moins disposé à donner une réponse définitive à la question.

« Nous avons beaucoup réfléchi au présent, ramener l’Inter au titre après tant d’années était trop important », a-t-il déclaré à Sky Italia.

«Maintenant, le président du club est ici et il reste quatre matchs. Il y aura du temps pour parler ensemble et comprendre la situation, pour essayer de s’organiser et voir ce qui en découle.

« Pour l’instant, je profite du moment avec ma famille, les joueurs et le club. »

