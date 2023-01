Antonio Brown suspendu de Snapchat pour Revenge Porn Post

Antonio Brown perd son compte Snapchat après avoir partagé de manière irresponsable des photos sexuellement explicites de la mère de ses enfants.

Il y a un an, Antonio Brown a montré les actions les plus bizarres que la plupart des gens aient vues lors d’un match de football en direct. Brown a enlevé ses coussinets et a sauté dans la zone des buts et a quitté les Buccaneers de Tampa Bay pour de bon. L’AB est sur une course folle depuis qu’il a quitté le football. Apparemment, Brown a vendu de fausses montres et s’est exposé dans les piscines des hôtels.

Dans la carrière post-NFL d’Antonio Brown, il a documenté la vie sur Snapchat. Plus personne n’utilise autant Snapchat, nous supposons donc qu’il est payé pour gérer le « contenu ». Sur Snapchat, il a pris plusieurs coups à Tom Brady et a même posté un photoshop de son ex-femme Gisele nue. Selon TMZ, AB est allé trop loin et son compte Snapchat a été suspendu. AB aurait partagé du contenu sexuellement explicite sur son compte de la mère de ses enfants. Son ex Chelsie Kyriss a répondu qu’elle avait signalé son compte et s’était excusée auprès de tous ceux qui admiraient Brown.

“J’ai signalé sa page et toutes les photos”, dit Chelsie. “Malheureusement, Snapchat lui permet de reposter. Je suis vraiment désolé pour tous vos enfants qui le suivent et qui le considéraient comme un modèle.

“Je ne tolère pas ces actions car vous savez que j’ai aussi des enfants impliqués.”

Espérons qu’AB reste en dehors des réseaux sociaux et se concentre sur l’utilisation de ses talents divins.