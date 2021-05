Antonio Brown subit une opération au genou mais devrait toujours signer à nouveau avec Tampa Bay | Nouvelles de la NFL

Le receveur large des Buccaneers de Tampa Bay, Antonio Brown, a subi une opération mineure au genou

Antonio Brown a subi une chirurgie mineure au genou, mais le receveur large devrait toujours signer à nouveau avec les Buccaneers de Tampa Bay sous peu.

On s’attendait à ce que Brown signe un contrat d’un an d’une valeur maximale de 6,25 millions de dollars, avec des incitations, pour revenir à Tampa, mais l’accord pourrait être suspendu jusqu’à ce qu’il passe son physique.

« Il doit réussir le physique », a déclaré l’entraîneur Bruce Arians Le rapport étain. « J’espère que nous aurons une lunette mardi. Il se fait nettoyer le genou, et tout va bien se passer. C’est juste une question de physique. »

Jason Licht, directeur général de Bucs, a déclaré sur le Test de la vue pour deux podcast qu’il n’est pas «préoccupé» par la re-signature de Brown avec l’équipe.

Après avoir purgé une suspension de huit matchs dans la NFL pour avoir enfreint la politique de conduite personnelle de la ligue, Brown a rejoint les Buccaneers et a capté 45 passes pour 483 verges et quatre touchés en huit matchs (quatre départs) la saison dernière.

Il a ajouté huit réceptions en séries éliminatoires, dont un touché lors de la victoire 31-9 contre les Chiefs de Kansas City au Super Bowl LV.

Brown, 32 ans, est quatre fois All-Pro et sept fois Pro Bowl avec 886 réceptions pour 11746 verges et 79 touchés en 139 matchs (107 départs) avec les Steelers de Pittsburgh (2010-18), New England Patriots (2019 ) et Bucs.

