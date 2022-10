Antonio Brown s’expose à un client stupéfait d’un hôtel à Dubaï

Des images d’Antonio Brown nu dans une piscine à Dubaï étourdissent les autres invités à la piscine – Mais il ne s’est pas arrêté là, on l’a également vu mettre ses fesses sur le visage d’une femme.

Depuis qu’Antonio Brown a enlevé son équipement de Tampa Bay et a quitté les Buccaneers en milieu de partie, il s’est transformé en un rappeur en herbe. Même avec son dernier single disant aux auditeurs de “mettre ça sur”, Brown est de retour dans les gros titres pour avoir fait exactement le contraire alors qu’il était à l’étranger à Dubaï.

Surfaces vidéo montrant Antonio Brown s’exposant dans la piscine d’un hôtel laissant les autres clients stupéfaits

Selon le Poste de New York des images ont fait surface d’AB au luxueux hôtel Armani à Dubaï, complètement nu et dans l’espace personnel d’un client de l’hôtel. La femme aurait ri de l’ancien joueur nu de la NFL, mais aurait nagé pour échapper à ses actions. AB, qui ne portait que ses chaînes en or, a également été vu en train de coller ses fesses au visage de la femme alors qu’il se soulevait dans et hors de l’eau avec d’autres hommes qui l’encourageaient. AB aurait également attrapé son pénis et l’a tiré hors de l’eau vers la femme tandis que les invités au bord de la piscine étaient stupéfaits en disant “Oh mon Dieu” avant que Brown ne demande à la femme “Tu le veux ?”. Pour ceux qui ne connaissent pas Dubaï est extrêmement stricte et le fait qu’AB n’ait pas été arrêté pour ses bouffonneries est surprenant.

Vous pouvez regarder la vidéo de l’altercation de mai ci-dessous.