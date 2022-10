Antonio Brown poursuivi pour avoir vendu un faux Richard Mille pour 160 000 $

Antonio Brown est de retour dans des ennuis juridiques après avoir prétendument vendu à un homme une fausse montre Richard Mille de 160 000 $ que l’homme prétend que AB savait être fausse.

Depuis qu’Antonio Brown a enlevé ses coussinets et quitté le terrain, laissant sa carrière dans la NFL derrière lui, il s’est transformé en rappeur. Alors que certains peuvent faire des blagues sur sa carrière de rap, AB a un tube avec “Put That On” avec une danse virale.

AB a même honoré la scène Rolling Loud pour sa première grande performance et a conquis la foule en agitant instantanément ses doigts d’un côté à l’autre. Même avec le changement de carrière, il semble que ses problèmes juridiques le suivent toujours dans son nouvel emploi.

Antonio Brown poursuivi pour avoir prétendument vendu le faux Richard Mille pour 160 000 $

Selon TMZ, Ryan Kane a intenté une action en justice dans le comté de Broward, affirmant que Brown l’avait raflé avec une fausse montre lors d’une vente pour une montre modèle Richard Mille RM 011. Kane allègue que Brown lui a assuré qu’il lui vendait une authentique RM 011 pour 160 000 $ alors que la valeur était d’environ 400 000 $ pour le modèle. La vente aurait eu lieu le 27 juillet et quelques jours après que Kane eut découvert que la montre était fausse. Pour aggraver les choses, il a découvert qu’AB aurait acheté la fausse montre avec trois autres à Dubaï plus tôt cette année. En plus de cette épreuve, il est également rapporté qu’AB pourrait avoir un autre procès pour bijoux en préparation après avoir prétendument volé 122 000 $ de bijoux à Dubaï.