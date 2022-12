Antonio Brown de Jacobs transforme une grande saison senior en bourse pour D-II Bemidji State – Shaw Local

Antonio Brown a patiemment attendu sa chance de porter le football derrière le champ arrière chargé de Jacobs en deuxième année et junior.

Les Golden Eagles se sont fortement appuyés sur les porteurs de ballon Ben Ludlum et Nasir Canty, qui étaient tous deux des coureurs très productifs derrière la solide ligne offensive de Jacobs.

“J’étais assez excité (pour la saison senior)”, a déclaré Brown. “J’attendais juste mon tour.”

Une fois donné l’occasion de briller, Brown, qui a commencé comme secondeur la saison dernière, a couru avec. Le senior de 6 pieds et 190 livres a porté 169 fois pour 1 710 verges et 21 touchés alors que Jacobs partageait le titre de la Fox Valley Conference avec Huntley et Prairie Ridge.

Brown, que les entraîneurs universitaires n’avaient pas vu en vidéo avant cette saison, a transformé cela en une bourse de la division II de la NCAA Bemidji (Minn.) State, à laquelle il s’est engagé le 4 décembre.

Mercredi était le premier jour de la période de signature anticipée de la NCAA pour les joueurs de football. La première période court jusqu’à vendredi. La période de signature régulière est le 1er février, date à laquelle Brown signera sa lettre d’intention nationale.

Le joueur de ligne de Crystal Lake South Nate Compere (DI Lindenwood), le joueur de ligne de Johnsburg Jacob Welch (DI Northern Illinois) et le joueur de ligne de Huntley Luke Griskey (DI San Jose State) sont les trois joueurs locaux qui ont officiellement signé les NLI mercredi.

Le quart-arrière de Marengo Josh Holst sera un joueur de premier plan préféré dans le nord de l’Illinois et le joueur de ligne de Huntley Eric Bower (Butler) et le porteur de ballon de Johnsburg Jake Metz (Drake) joueront dans la Pioneer Football League, une conférence FCS qui n’attribue pas de bourses sportives.

“Nous ne savions pas où (Brown) s’intégrerait (à l’université) sans avoir l’année dernière comme porteur de ballon”, a déclaré l’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman. “Nous savions qu’il allait être bon, nous ne savions pas qu’il allait être aussi bon. Nous avons eu une idée.

“Après ce premier match, il a fait preuve d’un équilibre incroyable lorsqu’il courait. Une fois que nous avons sorti des bandes, certaines écoles de la division II, je pensais, manquaient le bateau sur lui. (Bemidji) a obtenu un vol pour être tout à fait honnête avec vous. C’est un sacré joueur. C’est aussi un super garçon, très facile à entraîner. Le voir saisir cette opportunité a été un peu un soulagement pour lui aussi.

Ludlum a mené la zone en 2021 avec 1 732 verges au sol et Canty a terminé quatrième avec 1 366. Brown a donné un aperçu de ce qui allait arriver à la fin de la saison dernière lorsque l’arrière Michael Almeida a été blessé.

Jusque-là, Zimmerman estimait qu’Almeida avait mis du temps dans le programme et méritait la place, alors Brown a commencé comme secondeur. Brown a porté pour 116 verges et un touché lors de la victoire 48-20 des Eagles sur Hersey au premier tour des séries éliminatoires de classe 7A 2021. Il avait 66 verges lors de la victoire 17-7 au deuxième tour contre Normal.

Brown n’a pas tardé à complimenter sa ligne offensive composée de Will Seibert, Kyle Koziel, Matt Shannon, Tony Fetting et Rocco Sauer.

« (Cette saison) était plutôt bonne. J’ai beaucoup aimé ça », a déclaré Brown. «Je sais que le blocage de la première ligne pour moi était plutôt bien et nous nous sommes tous amusés là-bas. J’ai tout simplement adoré.

“À la fin de ma deuxième année, j’ai réalisé que j’avais du talent pour continuer et jouer. C’était une corvée. En entrant dans ma dernière année, aussi grand que je sois, j’ai l’impression que j’aurais pu obtenir une bourse et j’ai accompli des choses que je voulais faire.

Brown a récemment rendu visite à Bemidji et a dit à ses parents Anthony et Yolanda sur le chemin du retour que c’était l’endroit pour lui.

“C’est un leader discret dans les entraînements et les exercices qu’il prendrait en quelque sorte le contrôle”, a déclaré Zimmerman. C’est un homme de peu de mots. Vous lui demandez s’il va bien, il vous dira que tout va bien. C’est l’un des enfants les plus durs que je connaisse.

Zimmerman a déclaré que lorsque les Eagles ont été blanchis 27-0 par Brother Rice au premier tour des séries éliminatoires de classe 7A de cette saison, Brown l’a vidé sur une bonne cheville et une autre que l’entraîneur pensait être d’environ 50%.

“Cela vous montre sa ténacité”, a déclaré Zimmerman. « Je pense qu’il va entrer tout de suite et avoir un impact, un peu comme Ben (à Augustana) et Nas (à Carthage). Je pense qu’Antonio peut avoir un impact immédiat sur cette équipe, c’est un trop bon athlète.”

Luke Griskey de Huntley bloque lors de la première journée d’entraînement de football pour la saison 2022. Griskey a signé mercredi sa lettre d’intention nationale avec l’État de San Jose. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

Griskey (6-4, 265) n’a disputé que la moitié des matchs de Huntley cette saison après s’être déchiré les ligaments de la cheville gauche lors du deuxième match. Il s’est d’abord dirigé vers l’Air Force, mais a reconsidéré le long engagement après l’obtention du diplôme.

«Je l’ai en quelque sorte présenté. Je voulais piloter des jets, mais j’ai établi le calendrier et je serais sorti à 27 ans », a déclaré Griskey. « J’ai fait une visite à San José. C’était la première fois que je venais en Californie et j’en suis tombé amoureux. Être à 45 minutes de San Francisco est génial. Les entraîneurs que j’aime particulièrement, ils sont géniaux.

L’entraîneur des Spartans Brent Brennan a fait l’une des premières offres à Griskey en mars. Lorsque Griskey s’est désengagé de l’Air Force, il a immédiatement envoyé un texto au personnel de l’État de San Jose.

“Quand je me suis désengagé, j’y suis allé deux fois”, a déclaré Griskey. « J’ai beaucoup parlé avec eux depuis mon désengagement. J’aime l’entraîneur de la ligne O, l’entraîneur (Josh) Oglesby, il reste réel. Coach Brennan, j’adore sa position sur sa morale et tout et comment il aime avoir une équipe de leaders. Je suis tombé amoureux de tout là-bas.