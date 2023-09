Antonio Brown aurait menacé des joueurs d’arène avec une arme à feu

Un rapport choquant des détails d’ESPN Antonio Brun aurait menacé ses joueurs de l’Arena League avec une arme à feu en sa possession.

Quand il s’agit d’histoires bizarres, il semble qu’Antonio Brown soit toujours bon pour quelques-unes chaque année. Peut-être qu’AB possédait une équipe de l’Arena League en faisait partie, mais nous savions tous que les histoires en coulisses seraient meilleures. Les histoires étaient restées secrètes, mais elles arrivent enfin sur Internet. Selon un nouveau rapport de ESPNl’ancien joueur de la NFL aurait menacé ses joueurs d’Albany Empire avec une arme à feu pendant son mandat en tant que propriétaire.

Pour aggraver les choses, tout cela provenait de la frustration des joueurs. Un hommage à leur défunt coéquipier Moqut Ruffins a été supprimé.

Après des tentatives infructueuses pour joindre le front office pour obtenir une explication, les joueurs auraient confronté Brown. Darius Price et Dwayne Hollis ont affronté AB dans un salon de cigares à Albany où Brown traînait avec Ryan Larkin. Apparemment, Larkin était un revendeur de baskets embauché par Brown pour l’aider dans ses responsabilités de front office.

« Les gens étaient un peu frustrés parce que ces gars étaient proches [Mo] », a déclaré Hollis. « Nous étions là simplement pour parler, pour donner notre point de vue sur les raisons pour lesquelles cela ne va pas. » Prince a ajouté : « AB a regardé Ryan [Larkin] et il m’a dit : « Hé, mec, tu as toujours l’AR dans la voiture ? Va le chercher.’ Ensuite, je me suis dit : « Je ne vais pas permettre à ce mec de sortir d’ici après que vous nous ayez menacés. »… Après avoir dit cela, les choses se sont calmées et nous avons eu une conversation. Mais le fait est qu’il nous a menacés en disant à son assistant de récupérer son AR.