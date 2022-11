Antonio Banderas veut que Tom Holland reprenne le rôle de Zorro dans un redémarrage du film

Antonio Banderas, qui a joué le héros légendaire Zorro sur grand écran, a déclaré dans une récente interview qu’il souhaitait un redémarrage de la franchise et que Tom Holland reprendrait le rôle.

Banderas a déclaré qu’il voulait “passer le flambeau” aux Pays-Bas si la série recevait un redémarrage. L’acteur a joué Zorro dans le film “The Mask of Zorro” de 1998 et sa suite de 2005 “The Legend of Zorro”. Plus tôt cette année, Holland et Banderas ont joué côte à côte dans le film “Uncharted”.

“S’ils m’appelaient pour faire” Zorro “, je ferais ce qu’Anthony Hopkins a fait pour moi, c’est-à-dire passer le flambeau”, a déclaré Banderas lors d’une récente interview avec ComicBook.com. Au cours du premier film, Hopkins joue une version plus ancienne de Zorro qui transmet le manteau au personnage de Banderas.

“Il est tellement énergique et amusant”, a ajouté Banderas en parlant de la Hollande. “Il a aussi cette étincelle.” Avant de jouer le rôle de Zorro, Banderas est devenu célèbre dans les années 1990 avec des films tels que “Desperado” et “Philadelphia”.

Les films “Zorro”, réalisés par Martin Campbell, ont été un succès financier à la fin des années 90 et au début des années 2000. Cependant, la franchise n’a pas eu de projets récents depuis la dernière suite en 2005.

Actuellement, aucun studio n’a approché Banderas pour revenir à son rôle emblématique, mais la star fait du marketing pour son prochain film DreamWorks “Puss in Boots: The Last Wish”.

Le personnage félin animé est à l’origine issu de la populaire série de films Shrek avant d’obtenir son propre long métrage en 2011 “Puss in Boots”.