Antonia Gorga réagit aux commentaires des haineux sur les photos de “Spray Tan” – Hollywood Life

Antonia Gorga applaudi immédiatement après que les ennemis d’Instagram aient pris une photo qu’ils jugeaient trop “bronzée”. Après que la beauté brune de 17 ans ait publié une série de superbes selfies boudeurs dans la salle de bain berçant une robe portefeuille beige prête pour l’automne, plusieurs trolls ont sauté dans la section des commentaires pour attaquer. “Belle fille mais c’est juste trop de bronzage en spray ou quoi que ce soit !! Elle regrettera toutes ces conneries sur son visage quand elle sera plus âgée !! Désolé juste mon avis !!” a commenté un abonné. “La couleur de la peau est loin”, a écrit un autre. “Trop de spray tan ou quelque chose comme ça.” Antonia ne l’avait pas et a sauté dans la section des commentaires pour sonner. “C’est la couleur naturelle de ma peau… s’il vous plaît”, a-t-elle applaudi, avec un roulement d’yeux fortement implicite.

Antonia, qui est la fille de Les vraies femmes au foyer du New Jersey étoile Mélissa Gorga, 43 ans, est une star grandissante des médias sociaux avec une coche bleue et près de 160 000 abonnés via Instagram. Elle arbore 183,5 000 abonnés supplémentaires sur la plateforme vidéo TikTok. Antonia a posté une vidéo le même jour donnant aux fans une vue encore meilleure de sa mini-robe côtelée. Dans le clip, elle pose dans un miroir sur la version accélérée de la chanson “Love On The Brain” de Rihanna. Elle a accessoirisé avec un sac Prada en daim marron et des bottines assorties et a terminé le look avec des colliers en or superposés. Antonia portait ses cheveux en boucles douces et prononçait les paroles de la chanson tout en montrant le look. Elle a également publié le clip TikTok dans les histoires Instagram.

Les fans via TikTok ont ​​jailli de son beau look. “Belle! Tu ressembles à ta maman », a commenté un abonné, tandis qu’un autre a écrit:« Cette fille est absolument magnifique, tout comme sa mère et son père, elle ne ressemble pas à tante Teresa », faisant référence à la nouvelle mariée Thérèse Giudice. D’autres l’ont comparée directement à sa tante, qui s’est disputée avec les parents d’Antonia, Melissa et Joe Gorga, qui est le seul frère de Teresa. Antonia est l’aînée des trois enfants de Joe et Melissa – elle a deux frères plus jeunes, Gino15 ans et l’homonyme de Joe Joey12.

