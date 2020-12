Est-ce vraiment la saison des fêtes sans cocktails et hors-d’oeuvre de spécialité? Pas pour Œil queerexpert de la gastronomie et du vin Antoni Porowski.

La star de Netflix s’est associée à Peroni Beer pour créer une délicieuse recette de cocktail que vous voudrez siroter tout l’hiver. Dans la vidéo ci-dessus, Antoni montre aux fans comment faire un Peroni Regalo, qui associe la bière Peroni au bourbon, aux tranches d’orange sucrées, aux clous de girofle, à la cannelle et à l’amer pour créer la boisson savoureuse et festive.

Antoni, qui a une passion pour la culture italienne, a révélé qu’il était inspiré par la tradition du pays de «l’apéritif», qui est un repas léger ou une boisson conçue pour vous mettre en appétit avant un dîner tardif.

« Aperitivo, dans la culture italienne, la chose la plus similaire à laquelle on puisse la comparer est un happy hour, mais c’est tellement plus que ça. Le mot » aperitivo « en latin signifie » ouvreur « , donc c’est un peu comme l’ouverture de la repas », a-t-il expliqué dans la vidéo fournie à E! Nouvelles. « Ça peut être un cocktail, ça peut être un joli petit horloger. »