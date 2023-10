La saison dernière, l’équipe féminine de basket-ball de Virginia Tech a atteint le Final Four pour la première fois.

L’analyste d’ESPN Debbie Antonelli a déclaré qu’un retour au Final Four est un objectif réaliste pour l’équipe Tech de cette année.

“Je le pense absolument”, a déclaré Antonelli dans une interview la semaine dernière lors de la journée médiatique de basket-ball féminin de l’ACC à Charlotte, en Caroline du Nord.

L’analyste du réseau ACC, Kelly Gramlich, est d’accord.

“C’est définitivement un objectif réaliste”, a déclaré Gramlich dans une interview lors de la journée médiatique de basket-ball féminin de l’ACC.

Les Hokies reviennent les partants Elizabeth Kitley, Georgia Amoore et Cayla King d’une équipe 31-5 qui a remporté le tournoi ACC et est tombée face à LSU lors du Final Four.

“JE [once] “Je pensais que la seule chose qui leur manquait l’an dernier, c’était l’expérience des gros matchs”, a déclaré Antonelli. « Ils avaient gagné quelques matchs ici et là dans ces situations, mais pas de manière importante. Cela a clairement changé le récit de ce qu’ils ont fait l’année dernière.

« Donc je ne sais pas quelle est leur lacune cette année. Je pense qu’ils sont si forts.

Mais les trois titulaires de retour sont les seuls membres de l’équipe de cette année à avoir joué pour les Hokies de l’entraîneur Kenny Brooks l’année dernière. Trois transferts et quatre étudiants de première année boursiers sont montés à bord.

“Je ne m’inquiète pas du fait que Kenny assemble les pièces”, a déclaré Antonelli. “Quand vous êtes Kenny Brooks et que vous coachez la culture tous les jours, ce qu’il fait, alors vous faites venir des personnes qui vont s’intégrer dans cette culture.”

Antonelli sera l’analyste de l’EPN2 lorsque les Hokies rencontreront son compatriote Iowa et la garde vedette Caitlin Clark le 9 novembre au Spectrum Center de Charlotte.

“J’ai aidé à organiser ce match”, a déclaré Antonelli.

Antonelli a déclaré que Danny Morrison, directeur exécutif de la Charlotte Sports Foundation, l’avait appelée après avoir réservé l’Iowa pour le match. Il voulait que l’adversaire de l’Iowa soit une équipe de cette partie du pays et cherchait conseil. Elle lui a dit d’appeler Brooks.

“Quelle confrontation”, a déclaré Antonelli à Morrison en recommandant Tech. «Deux équipes du Final Four, Caitlin Clark,… l’immense base de fans de Virginia Tech, [the fan base for] L’Iowa voyage. Et pour nous à ESPN, nous n’entendons pas Caitlin Clark à l’antenne à moins qu’il ne s’agisse d’un match hors conférence sur la route. C’est donc un événement fait pour la télévision et pour les fans.

Ce ne sera pas le seul grand match de Tech le mois prochain. Virginia Tech rendra visite au champion en titre de la NCAA, LSU, le 30 novembre dans le cadre du défi ACC-SEC.

LSU est n°1 dans le sondage Top 25 de pré-saison d’Associated Press, avec l’Iowa n°3 et Tech n°8.

«Virginia Tech à 8 ans dans le sondage AP, je pensais que c’était bas. J’ai trouvé que c’était assez irrespectueux », a déclaré Gramlich, un électeur du sondage AP. «Je les ai eus à 5 heures.

“Si vous battez l’Iowa ou LSU, vous serez de retour dans le top cinq, là où je pense qu’ils devraient être.”

Et Gramlich pense que Tech peut effectivement battre l’Iowa ou le LSU – ou les deux.

Alors que Tech doit remplacer deux partants, l’Iowa et LSU doivent également le faire.

“Chaque équipe essaie encore de savoir qui elle est en novembre”, a déclaré Gramlich. « L’Iowa doit remplacer [post player] Monika Czinano, ce qui est une très grosse perte pour eux. Je pense que Kitley va pouvoir dominer dans ce match.

« Et puis LSU, ils ont toutes ces pièces – comment ça va fonctionner avec [Louisville transfer Hailey] Van Lith et [DePaul transfer Aneesah] Demain et tous ces joueurs ?

« Virginia Tech,… ils connaissent leurs étoiles, ils [only had] faire intervenir des acteurs dans le portail. … Ils ont de très bonnes chances de gagner ces deux matchs.

Kitley, une centre de 6 pieds 6 pouces, est de retour pour son année supplémentaire d’éligibilité.

“Chaque année, elle ajoute quelque chose à son jeu”, a déclaré Antonelli. «Je recherche le demi-crochet cette année. Elle dit que c’est un travail en cours. Je sais qu’elle sera capable de faire ça.

« Son recul et son pivot, son pivot inversé et son éloignement du seau – je suis sûr que sa portée a augmenté. Je l’ai vue faire des exercices de tir à 3 points, donc elle est désormais une menace pick-and-pop.

«Quand… vous avez cette force que Kitley a, vous pouvez rester dans une position plus longtemps, vous pouvez gérer les doubles équipes, vous pouvez jouer grâce au contact qui vient, vous pouvez mieux finir autour du bord. … Toutes ces choses qu’elle peut faire physiquement un peu mieux parce qu’elle est simplement plus mature, plus forte.

Dans une simulation de repêchage de la WNBA la semaine dernière, ESPN.com a projeté que Kitley soit le choix n°8 au classement général et Amoore le choix n°9 au classement général du repêchage de 2024.

Antonelli a déclaré qu’Amoore est le meilleur meneur de jeu de l’ACC.

“Elle a un jeu équilibré, elle joue des deux côtés, elle a un QI élevé”, a déclaré Antonelli. « Elle peut jouer à chaque jeu. Elle fait ce que j’appelle contrôler le terrain,… mais elle a aussi le 3 points, le step-back 3. »

Matilda Ekh, transférée dans l’État du Michigan, devrait remplacer Kayana Traylor au dépourvu.

“Cela leur donne un autre tireur au sol pour s’espacer autour de Kitley”, a déclaré Antonelli. “Kenny concevra certaines actions pour lesquelles vous ne pourrez pas apporter de double [team] à Kitley à moins que vous ne sacrifiiez vraiment quelque chose du côté faible. Et Elizabeth peut voir et ignorer la plupart des équipes doubles de toute façon.

Le transfert du Minnesota, Rose Micheaux, devrait succéder à Taylor Soule au poste d’attaquant puissant.