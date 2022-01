Antonee ‘Jedi’ Robinson a donné à Berhalter et à l’USMNT la victoire de qualification pour la Coupe du monde qu’ils recherchaient

COLUMBUS, Ohio – Lorsque l’équipe nationale masculine des États-Unis est entrée à la mi-temps avec El Salvador jeudi sans but, tout sentiment d’anxiété qui aurait pu s’infiltrer dans le vestiaire aurait été compréhensible. Avec une place pour la Coupe du monde non encore assurée, toute autre chose qu’une victoire aurait été considérée comme une énorme déception.

Pour cette équipe de l’USMNT, cependant, c’était une position familière et, peut-être, même confortable. L’équipe a eu du mal en première mi-temps tout au long des qualifications – elle n’a marqué que deux buts en première mi-temps en neuf matchs – mais a régulièrement trouvé des moyens de riposter en seconde mi-temps. Ce jeu ne serait pas différent.

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Futbol Americas sur ESPN+ : MLS, Liga MX, USMNT, El Tri

– Qualifications Coupe du Monde 2022 : Comment ça marche dans le monde

Comme il l’a fait contre le Honduras en septembre, l’arrière gauche Antonee Robinson – surnommé Jedi – a convoqué la force pour un but important au début de la seconde période, qui a résisté à une victoire décisive 1-0.

« Nous appelons nos arrières latéraux la superpuissance de notre équipe », a déclaré le manager américain Gregg Berhalter. « Nous le faisons parce qu’ils produisent; ils donnent des passes décisives et des buts et si vous regardez les qualifications pour la Coupe du monde jusqu’à présent, nos arrières latéraux ont fortement contribué. »



1 Connexe

Le sentiment d’être lié à des capacités mystiques fonctionne très bien pour Robinson, qui s’appelle Jedi depuis qu’il est un jeune garçon en raison de sa fascination pour les films Star Wars.

« Je me sens bizarre d’être appelé Antonee », a-t-il déclaré. « Je préfère qu’on m’appelle Jedi. »

Les États-Unis ont reçu un jeu solide d’autres arrières latéraux – à savoir Sergino Dest et DeAndre Yedlin – mais Robinson, en particulier, est devenu l’un des joueurs les plus importants de la liste. Sa valeur a été illustrée lorsque Berhalter n’a inclus aucun autre arrière gauche naturel sur la liste cette fenêtre et a été renforcée tout au long de la performance contre El Salvador dans laquelle il a apporté des contributions significatives à la fois en défense et en attaque.

Jouant du même côté du terrain que Christian Pulisic, qui tombait régulièrement au milieu de terrain et se déplaçait au centre, Robinson était chargé de rester large, où il était capable de faire pression sur l’extérieur adverse avec le ballon et de se mettre en position pour envoyer des croix. En défense, il faisait partie d’une unité qui était rarement défiée pendant tout le match, intervenant souvent dans les attaques adverses avant qu’elles n’aient eu la chance de se développer.

Sur le but, Jesus Ferreira, qui a obtenu son premier départ en qualification, a dirigé le ballon dans la surface, où Robinson l’a calmement ramené à la maison à environ six mètres près du poteau arrière. C’était un jeu un peu cassé, mais Robinson a crédité la stratégie de Berhalter de le faire planer près du poteau arrière lorsque le ballon est arrivé du côté opposé.

Il a célébré avec une roue de charrette dans un backflip dans une fausse blessure et une contrefiche de célébration, qui a réveillé la foule de 20 000 personnes à Columbus, où l’équipe est maintenant 9-1-2 de tous les temps dans les matchs de qualification de la Coupe du monde.

L’attaquant Timothy Weah a admis par la suite qu’il avait brièvement pensé que Robinson s’était tiré les ischio-jambiers pendant la célébration, mais Berhalter s’est retrouvé plus qu’autre chose impressionné.

« Si un gars marque comme ça et choisit de faire ça, qui pourrait exiger [he doesn’t]. C’est un exploit physique incroyable « , a déclaré Berhalter. » Alors félicitations à lui pour avoir même été capable de faire ça. Je pense que c’est vraiment impressionnant. »

Couplé à la défaite du Panama au Costa Rica peu de temps après, les États-Unis ont fait un grand pas vers la qualification. Avec cinq matchs à jouer, les États-Unis ont une avance de quatre points sur le Panama, quatrième, l’équipe clé à surveiller avec les trois premiers finalistes recevant des candidatures automatiques pour Qatar 2022.

Tableau CONCACAF généraliste STP GD 1 – Canada 8 16 +8 2 – États-Unis 8 15 +7 3 – Mexique 8 14 +4 4 – Panamá 8 14 +2 5 – Costa Rica 8 9 -1 6 – Jamaïque 8 sept -4 7 – Salvador 8 6 -6 8 – Honduras 8 3 -dix 1-3 se qualifient ; 4 en séries éliminatoires

« Ce n’était pas le plus beau match et il y avait des moments où nous jouions du bon football, des moments où nous devions juste creuser », a déclaré Robinson. « Des chances que nous n’avons pas mises de côté, mais nous avons remporté la victoire et nous nous rapprochons de notre objectif de qualification pour la Coupe du monde. »

Tout au long de la semaine, les joueurs de l’USMNT ont maintenu les conditions glaciales à Columbus – il faisait 32 degrés au coup d’envoi et il a légèrement neigé dans les heures qui ont précédé le match – ne serait pas vraiment un facteur et il n’y avait pas beaucoup de preuves pour indiquer que c’était le cas. Avec 18 points en neuf matchs, les États-Unis en ont six de plus qu’en neuf matchs dans le cycle 2018 (lorsque les qualifications consistaient en 10 matchs).

Il s’entraînera vendredi à Columbus avant un court vol vers le Canada plus tard dans la journée avant le match de dimanche à Hamilton, qui est situé à environ une heure de Toronto. Plus que tout avantage météorologique perçu que les États-Unis pensaient générer en jouant dans le froid de Columbus, c’était le voyage minimal après le match qu’ils appréciaient. À l’inverse, le Canada a un voyage de retour de 2 000 milles après sa victoire 2-0 contre le Honduras qui lui a permis de rester au sommet du classement de la CONCACAF.

Après que des blessures aient empêché Pulisic de faire partie de la formation de départ pour les cinq derniers éliminatoires, il a été capitaine de l’équipe lors de son retour contre El Salvador. C’était une perspective intrigante de le voir commencer avec le trio de milieu de terrain de Tyler Adams, Weston McKennie et Yunus Musah pour la première fois, mais la combinaison n’a pas entraîné de nombreux moments menaçants. Sur l’aile gauche où il est le plus à l’aise, Pulisic a eu du mal à conserver le ballon et lorsque Berhlater l’a remplacé à la 65e minute pour Brenden Aaronson, c’était une décision juste.

« Il s’agit simplement de lui trouver sa meilleure forme et de vraiment trouver des moyens de le placer devant le but parce que c’est là que ça brille vraiment », a déclaré Berhalter. « Quand il est devant, la surface de réparation est l’endroit où il fait son meilleur travail. »

La décision de Berhalter de lancer Ferreira au poste d’attaquant a été la seule décision surprenante dans le onze de départ. Il était apparu que Ricardo Pepi, l’ancien coéquipier de Ferreira avec le FC Dallas, s’était accroché au rôle de titulaire après avoir débuté cinq des six derniers matchs, mais Ferreira propose quelque chose de différent. Il n’est pas le finisseur que Pepi est – mis en évidence par deux occasions manquées en première mi-temps – mais il est meilleur pour lier le jeu avec le milieu de terrain et les ailiers, ce qui était également affiché.

Ferreira a évoqué quatre occasions créées contre El Salvador par un joueur de l’USMNT lors d’un match de ce cycle de qualification, égalant les quatre du Jedi résident contre la Jamaïque.

« [Ferreira] a eu suffisamment d’occasions de marquer quelques buts », a déclaré Berhalter. « C’est donc la chose la plus importante. S’il n’avait pas eu d’occasions dans le match, j’aurais été inquiet. Mais il a eu des occasions et je pense que c’est juste une question qu’il soit capable de les terminer. En ce qui concerne son jeu de liaison, j’ai pensé qu’il était excellent. »