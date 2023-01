Anton Walkes, joueur du Charlotte FC, décède après un accident de bateau

Anton Walkes, un défenseur de 25 ans né à Londres avec le club de Major League Soccer Charlotte FC, est décédé des suites d’un accident dans le sud de la Floride.

Le club était dans la région de Miami pour le camp d’entraînement de pré-saison et les médias locaux ont déclaré que le joueur avait été impliqué dans un accident de bateau mercredi.

Les nouvelles de la section locale 10 ont déclaré que Walkes avait été retrouvé inconscient après l’accident et avait reçu une RCR de Miami Fire Rescue avant d’être transporté à l’hôpital, mais qu’il est décédé plus tard.

Charlotte a déclaré dans un communiqué qu’ils étaient “dévastés” par la tragédie.

“C’était un fils, un père, un partenaire et un coéquipier formidable dont l’approche joyeuse de la vie a touché tous ceux qu’il a rencontrés”, a déclaré le propriétaire du club, David Tepper.

“Anton a fait de son entourage de meilleures personnes dans tous les domaines de la vie et a représenté le Charlotte FC au plus haut niveau, sur et en dehors du terrain. Il manquera beaucoup à beaucoup et nos pensées et nos prières accompagnent la famille d’Anton pendant cette période déchirante. Le club offre tout son soutien à toutes les personnes impactées pendant cette période de deuil”, a-t-il ajouté.

Walkes faisait partie de la formation des jeunes du club de Premier League Tottenham Hotspur avant de déménager à Portsmouth, puis de se rendre à Atlanta United en MLS en 2020, après avoir déjà eu un prêt avec le club.

En décembre 2021, il a été emmené par Charlotte lors du repêchage d’expansion de la MLS.

