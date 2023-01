Anton Walkes, défenseur du Charlotte FC, est décédé à 25 ans

Le défenseur du Charlotte FC, Anton Walkes, est décédé à l’âge de 25 ans. David Jensen/Icon Sportswire via Getty Images

Le défenseur du Charlotte FC, Anton Walkes, est décédé jeudi matin des suites d’un accident de bateau au large de Miami. Il avait 25 ans.

Walkes a été retrouvé inconscient et transporté à l’hôpital après l’accident entre deux bateaux mercredi près du bassin du Miami Marine Stadium, selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Walkes conduisait l’un des bateaux qui s’est écrasé, a indiqué l’agence d’État dans un communiqué.

Il n’était pas clair si quelqu’un d’autre avait été blessé. L’enquête de l’agence est en cours.

Le Charlotte FC a confirmé son décès jeudi matin.

“Nous sommes profondément attristés d’apprendre qu’Anton Walkes est décédé tragiquement ce matin”, a déclaré le club dans un communiqué. “Qu’il repose en paix.”

Le propriétaire du Charlotte FC, David Tepper, a déclaré que tous les membres du club étaient “dévastés par le décès tragique d’Anton Walkes”.

“C’était un fils, un père, un partenaire et un coéquipier formidable dont l’approche joyeuse de la vie a touché tous ceux qu’il a rencontrés”, a déclaré Tepper dans le communiqué du club.

Walkes a rejoint Charlotte pour la première saison MLS du club en 2022. Il a disputé 23 matchs avec 21 départs et a réussi cinq tirs au but la saison dernière.

“Anton a fait de ceux qui l’entouraient de meilleures personnes dans tous les domaines de la vie et a représenté le Charlotte FC au plus haut niveau sur et en dehors du terrain”, a déclaré Tepper.

Son coéquipier de Charlotte, Jaylin Lindsey, a déclaré qu’il avait le cœur brisé d’apprendre la nouvelle.

“Vole haut mon frère, tu es le meilleur coéquipier que j’aurais pu demander”, a tweeté Lindsey. “Je t’aime mec.”

Originaire de Londres, Walkes était diplômé de l’académie Tottenham Hotspur (2013-17) et a joué pour les équipes MLS Atlanta et Charlotte, qui ont sélectionné Walkes lors du repêchage d’expansion 2021.

La Major League Soccer a déclaré dans un communiqué: “Il n’y a pas de mots pour décrire le chagrin de tout le monde dans la Major League Soccer aujourd’hui après avoir appris le décès tragique d’Anton Walkes du Charlotte FC. Anton était un joueur talentueux et dévoué qui était aimé de ses coéquipiers. et les supporters.”

Tottenham Hotspur a également tweeté : “Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de l’ancien joueur, Anton Walkes. Les pensées de tout le monde au Club vont à sa famille et à ses amis en ce moment incroyablement triste.”

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.