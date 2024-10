Antón Permuy: « Nous voulons que les supporters soient fiers de Compostelle »

San Lázaro porte l’équipement de la Primera División alors qu’il accueille le match de la Copa del Rey contre le Deportivo Alavés.

Pendant une journée, San Lázaro redeviendra un stade de haut niveau. Alors que l’équipe bleue et blanche espère une surprise, elle a hâte de reproduire prochainement cette expérience dans la capitale galicienne. Cet après-midi à 19h00, Compostela accueillera à Santiago le Deportivo Alavés, équipe de Primera, pour les tours éliminatoires de la Copa del Rey, un tournoi auquel ils ont accédé grâce à leur remarquable prestation en Copa Federación.

Pour cette rencontre, les joueurs de Compostela bénéficieront d’un formidable soutien en tribune. Les billets pour la tribune ont été vendus samedi dernier et les quelques places restantes dans la zone préférentielle ont disparu hier après-midi. Seuls certains billets de l’extrémité nord seront disponibles. Il y aura environ sept mille supporters à San Lázaro.

Le seul absent de l’entraîneur galicien est le milieu de terrain Pablo Antas, absent en raison d’une blessure musculaire qui l’a empêché de jouer à Avilés le week-end dernier. Pendant ce temps, le Deportivo Alavés entamera son parcours en Copa del Rey dans une période difficile, après avoir subi cinq défaites consécutives.

« L’équipe est désormais en pleine confiance, même si le résultat d’Avilés est dommage, car nous aurions pu repartir avec plus », explique Antón Permuy. Il rappelle que Compostela avait « des occasions très claires de prendre l’avantage. Le gardien et les poteaux nous ont refusé. Nous sommes revenus avec un point, mais nous en voulions plus ».

« Nous devons faire les choses correctement »

L’entraîneur né à Santiago souligne qu’il est difficile de prédire la composition d’Alavés. « Nous ne savons pas combien de changements ils pourraient faire, mais nous affronterons une équipe de Primera División. C’est une compétition différente et ils oublieront sûrement leurs problèmes de championnat. Ils viendront à Santiago pour chercher une victoire pour renforcer leur confiance dans la ligue, mais nous ne pouvons pas nous concentrer sur Alavés ; nous devons nous concentrer sur notre équipe et bien faire les choses. »

Compostelle peut-elle oser rêver au miracle ? Antón Permuy est clair : « Dans un seul match, c’est là que les chances de l’équipe la plus faible augmentent. Dans d’autres sports, cela n’arrive pas. Dans le football, tout peut arriver. » Il comprend que la clé est de « rester dans le jeu tout le temps. Nous ne pouvons pas perdre notre concentration à aucun moment et nous devons forcer l’adversaire à commettre des erreurs. Nous voulons que ce soit une fête de football où nos supporters soient fiers de Compostelle et ce que nous faisons sur le terrain. Un match comme celui-ci génère beaucoup d’enthousiasme. »

Pour l’équipe bleue et blanche, un match de cette nature « apporte une motivation supplémentaire face à des joueurs de haut niveau ». Permuy n’a pas eu beaucoup de temps pour discuter de l’adversaire avec ses joueurs, qui étaient jusqu’à présent très concentrés sur le championnat. Il souligne qu’Alavés viendra avec l’intention de changer de destin, tout comme Compostela l’a fait lors de la Copa Federación, qui l’a aidé à prendre son envol en Segunda Federación.

Antón Permuy a convoqué vingt-deux joueurs pour la Coupe du Roi. L’équipe comprend Rabanillo, Iago Domínguez, Roque, Manu Rivas, Casas, Pablo Crespo, David Soto, Jesús Ocaña, Kike Vidal, Santi de Prado, Sálamo, Diego González, Trasi, Samu Rodríguez, Selasi, Hugo Matos, Giuliano, Gonzalo Landeira. , Oscar Gil, Fer Cano, Carlos Cinta et Manu Barreiro.

À la lumière de la blessure de Pablo Antas, Permuy a appelé le jeune Sálamo pour compléter une liste d’effectifs sans surprise. L’entraîneur s’est abstenu de révéler la moindre allusion au onze titulaire contre les Basques.