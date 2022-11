Anton Filatov, critique de cinéma ukrainien, enrôlé dans la vraie guerre

Mais comme tant d’autres Ukrainiens, les combats l’ont trouvé et sa vie est devenue un film de guerre réel. Il sert sur les lignes de front de la guerre de l’Ukraine contre les envahisseurs russes, dans certains des territoires les plus disputés et les plus sanglants, pris dans un théâtre qu’il n’aurait jamais imaginé pour lui-même.

Même avec les horreurs qu’il doit plisser les yeux pour voir et la routine quotidienne d’être soldat, il n’a pas abandonné son écriture. L’opposé. La guerre d’Ukraine est devenue son nouveau matériau, alors qu’il plonge dans la peur, le chagrin, la rage et l’anxiété qu’il éprouve et essaie de trouver un sens aux plus petites choses qui l’entourent, comme les souris qui se précipitent sur lui pendant son sommeil.

Dans un récent SMS, il a écrit :

Une fois, lors d’une des attaques violentes, je me suis assis dans une pirogue et j’ai regardé la terre trembler. Des racines de pin coupées sortaient du mur de notre abri. La sève de l’arbre coulait d’eux. Il brillait comme du mercure et ressemblait à des larmes. Quelques mois plus tard, je ne me souviens plus combien d’explosions il y a eu ce soir-là ni quelles armes ont été tirées. Mais je me souviens clairement d’une image : comment la terre a pleuré de larmes lourdes et froides.

La guerre a toujours suscité une écriture remarquable, depuis l’Iliade. Norman Mailer a publié “The Naked and the Dead” après avoir servi dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que jeune homme tout juste sorti de Harvard. Bao Ninh a écrit peut-être le récit le plus triste et le plus angoissant de la guerre du Vietnam, dans lequel il a survécu de justesse en tant que fantassin nord-vietnamien, dans “The Sorrow of War”.

Les articles de blog de M. Filatov sur Facebook en sont une version du 21e siècle, et ils lui ont valu une audience croissante.