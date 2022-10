Anton du Beke, 56 ans, de Strictly, révèle les secrets de son corps anti-âge

Anton du Beke de STRICTLY Come Dancing a levé le voile sur son apparence si belle à 56 ans.

Anton, qui est maintenant juge à l’émission de talents de la BBC, attribue beaucoup de sommeil et un style de vie sans alcool ni drogue pour lui avoir donné un “bon corps”.

Le danseur professionnel dit également que son corps “fonctionne à merveille” grâce à ses techniques expertes dans la salle de bal.

S’exprimant sur le podcast Monday Mile de l’olympienne d’hiver Aimee Fuller, Anton a déclaré: «J’ai un corps chanceux, j’ai été en forme toute ma vie. Je n’ai jamais été hors de forme.

« Je ne fume pas, je ne bois pas – je ne fais rien de tel.

« Je mange bien, je dors bien et je ne souffre d’aucune blessure. J’ai eu un bon corps et j’en ai pris soin.

« Il fonctionne toujours magnifiquement maintenant. À cet égard, j’ai de la chance.

Anton a joué dans Strictly Come Dancing en tant que danseur professionnel depuis le début du spectacle en 2004.

Il avait commencé la danse à 10 ans et a commencé la compétition quelques années plus tard.

Plus tôt cette année, Anton a été confirmé comme remplaçant permanent de Bruno Tonioli au sein du jury Strictly.

Mais bien qu’il ait travaillé dans le showbiz pendant près de deux décennies, il n’a pas touché une goutte d’alcool depuis l’âge de 18 ans.





“Je n’ai jamais pris de drogues récréatives et je n’ai pas bu depuis l’âge de 18 ans”, a-t-il ajouté à Aimee.

« J’ai toujours fait les bonnes choses, mais j’ai aussi eu beaucoup de chance avec mon corps. Il n’est pas tombé en panne.

« J’ai de bonnes techniques et je ne mets pas mon corps dans de mauvaises positions. J’ai écouté mon corps. “

Anton vit dans le Buckinghamshire avec sa femme Hannah. En mars 2017, le couple a accueilli des jumeaux – sa fille Henrietta et son fils George.

Le champion de la salle de bal a fait ses débuts en tant que juge en 2020. Il a remplacé Motsi Mabuse pendant deux semaines en raison de la pandémie de covid.

En 2021, Anton a siégé en tant que juge pour toute la série, car Bruno Tonioli n’a pas pu faire l’aller-retour vers le Royaume-Uni depuis son domicile aux États-Unis en raison de restrictions de vol.

Plus tôt cette année, il a été confirmé que Bruno ne reviendrait pas à Strictly Come Dancing pour la série 2022 et partait après 18 ans.

Anton a été annoncé comme son remplaçant permanent.

Cette semaine, il a également été révélé qu’Anton ferait également ses débuts en tant que juge lors de la tournée officielle Strictly Live Arena.

Il rejoindra ses collègues juges Shirley Ballas et Craig Revel Horwood lorsque le spectacle prendra la route dans la nouvelle année.

Anton a déclaré: “Je suis ravi de rejoindre mes collègues juges de télévision lors de la tournée Strictly 2023 et d’avoir la chance de profiter de tout le plaisir de l’expérience en direct avec le public à travers le Royaume-Uni.”

