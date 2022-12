Antoine Rozner termine l’année avec une victoire de 5 coups à l’AfrAsia Bank Open à Maurice

Antoine Rozner a produit une performance impressionnante lors de la dernière journée avec une ronde de 67 à l’AfrAsia Bank Mauritius Open alors qu’il écartait les souvenirs d’une défaite en barrages lors de la dernière édition de l’événement en 2019.

“C’était un événement différent et un parcours différent. Je n’y ai même pas pensé”, a déclaré un Rozner ravi en remportant la dernière épreuve de 2022 sur le DP World Tour par un record de cinq coups.

“C’est incroyable. Je ne pouvais pas rêver d’une meilleure façon de terminer l’année. C’est incroyable. C’était comme jouer à la maison pour être honnête. Les foules ici étaient incroyables. Ce fut une semaine incroyable”, a déclaré Rozner, qui en 2019 a perdu une éliminatoire pour ce titre.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Il a ajouté: «J’ai joué solide toute la semaine. Mes neuf premiers trous ont été l’un de mes meilleurs neuf de tous les temps. Jouer ce premier neuf, le neuf le plus dur, en cinq sous a fait une énorme différence. Je ne connaissais pas les scores et j’ai juste essayé de rester concentré sur le moment. J’ai commencé à rater quelques tirs ici et là, mais j’avais une avance suffisante pour y arriver”, a-t-il déclaré.

“Gagner est très difficile, donc c’est énorme. Cela teste votre esprit et votre jeu et j’étais très ému à la fin. Nous travaillons si dur pour cela et le faire est incroyable.”

La victoire de Rozner lors de la dernière épreuve de l’année civile est sa troisième victoire sur le DP World Tour et la première depuis le Commercial Bank Qatar Masters 2021.

L’Espagnol Alfredo Garcia-Heredia a terminé seul en deuxième position avec moins de 14 ans après avoir affiché un 67 sans faute le jour de son 41e anniversaire.

Le Français Julien Brun était deux coups plus loin en troisième position après sa normale de 72.

Le Français a commencé la journée avec un avantage de deux coups et a réussi un aigle et trois birdies sur les neuf premiers pour étendre son avance à cinq coups au virage.

A LIRE AUSSI | La pièce maîtresse de Qatar 2022 devient la Coupe du Monde de la FIFA la plus regardée jamais en Inde

Il a ensuite paré en toute sécurité les sept trous suivants dans des conditions venteuses avant qu’un bogey-birdie ne le voie terminer le tournoi à 19 sous le par et bannir le souvenir de sa défaite en barrage contre Rasmus Højgaard dans cet événement il y a trois ans.

Rozner a bien fait de garder sa carte propre au début du quatrième tour, réussissant un remarquable tir de récupération sur un mensonge délicat pour sauver la normale au troisième.

Le joueur de 29 ans a ouvert son compte de birdie d’environ six pieds au cinquième avant qu’une approche exceptionnelle dans le septième par cinq ne lui offre une chance d’aigle.

Et son putt de dix pieds vient d’attraper le bord droit du trou et est allé sous terre pour le déplacer à 17 sous.

Rozner a trouvé le green avec son coup de départ au huitième par trois et a roulé dans le putt pour ramasser un autre coup avant de drainer un effort monstre de birdie au neuvième pour dégager cinq coups.

Encore un autre coup de fer phénoménal a donné à Rozner une opportunité de birdie au dixième mais cette fois il n’a pas été en mesure de convertir, et une autre chance lui a échappé au court 11e.

Il s’est remis d’un coup de départ errant le 12 pour repartir de là avec un par, avant de parer les 13, 14 et 15.

Rozner a été à la traîne de son énorme birdie putt à la plage de tap-in au 16e mais a laissé tomber un tir sur le court 17e après avoir raté le green. Il a fait amende honorable à la fin, cependant, contribuant presque à un aigle avant de frapper le putt de birdie à courte portée pour clôturer une victoire époustouflante.

Un Rozner ému a déclaré: « Incroyable. C’est un match difficile. Nous nous entraînons si dur toute l’année et une victoire est une victoire et je suis tellement content d’avoir réussi. “Je vais avoir quelques semaines pour célébrer maintenant, donc c’est incroyable. Je ne pouvais rien demander de mieux que ça.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici