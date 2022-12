Antoine Griezmann s’est réinventé au milieu de terrain français

DOHA, Qatar — Vous aurez peut-être du mal à suivre Antoine Griezmann à l’heure actuelle. L’international français est un “n°9.5” qui porte le maillot n°7, mais joue en tant que n°8 à la Coupe du monde. Toujours avec nous ?

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Support | Horaire | Equipes

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a commencé sa carrière en tant que large joueur offensif pour la Real Sociedad, il privilégie donc le n ° 7 sur son dos. Il s’est fait un nom en tant que deuxième attaquant pour Les Bleus et l’Atletico Madrid, d’où le jeu en tant que “n ° 9,5” – une sorte d’hybride entre un avant-centre et un meneur de jeu juste derrière l’attaquant. Maintenant, le sélectionneur de la France, Didier Deschamps, réinvente Griezmann pour l’équipe nationale en tant que milieu de terrain plus vrai – un n ° 8.

2 Connexe

C’est tout à l’honneur de Griezmann d’avoir pu s’approprier ce nouveau poste et de briller comme il l’a fait jusqu’à présent dans cette Coupe du monde. Deschamps mérite également le mérite d’avoir imaginé l’idée, de l’avoir planifiée méticuleusement et d’avoir contribué à sa réussite.

“Vous savez, vous feriez un excellent milieu de terrain”, a déclaré Deschamps à Griezmann, l’un de ses joueurs préférés de son équipe, au petit-déjeuner il y a environ deux ans. “Je pense que tu as tout pour être un grand numéro 6.”

Ils en ont tous les deux ri, mais l’idée n’a jamais quitté l’esprit du manager. Nous ne savons pas, et ne le saurons peut-être jamais, si Deschamps avait raison et si Griezmann pourrait faire un excellent contrôle du milieu de terrain en tant que n ° 6, mais l’idée a évolué pour le jouer en tant que n ° 8 plus dynamique lorsqu’une vague de blessures a frappé l’équipe nationale avant la Coupe du monde 2022. Sans pour autant Paul PogbaN’Golo Kanté et Corentin TolissoDeschamps est devenu convaincu que Griezmann pourrait être la solution.

“Il a tout pour jouer plus profondément : la vision, le rythme de travail, le toucher, l’énergie, l’intelligence”, a expliqué Deschamps. Pour lui, c’était une évidence.

Antoine Griezmann a joué dans des positions offensives tout au long de sa carrière, mais lors de cette Coupe du monde, il joue dans un rôle de milieu de terrain. Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

L’idée, comme l’a dit une source à ESPN, était d’amener Griezmann à imiter l’évolution de Bernardo Silva sous Pep Guardiola à Manchester City. L’international portugais, 28 ans, est plus jeune que le Français de 31 ans, mais ils ont des qualités similaires. Bernardo joue parfois en tant que n ° 6 ou n ° 8 aux côtés de Rodri pour City, et s’est avéré excellent au milieu de terrain, alors pourquoi Griezmann ne pourrait-il pas jouer dans un rôle similaire?

La star de l’Atletico était partante tout de suite. Il aurait pu refuser ou faire la moue d’avoir été poussé plus loin du but – surtout après avoir marqué quatre buts alors que la France remportait la Coupe du monde il y a quatre ans – mais il n’avait pas besoin d’être convaincu. Peut-être qu’au fond de lui, il savait qu’il était plus que capable de jouer au milieu.

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE Ven Croatie vs Brésil 10 h HE Ven Pays-Bas contre Argentine 14 h HE Assis Maroc vs Portugal 10 h HE Assis Angleterre contre France 14 h HE 10 h HE = 15 h GMT

14 h HE = 19 h GMT

“Je suis assez libre dans ce nouveau rôle. Je dois être le lien entre la défense et les attaquants. J’ai trois joueurs devant moi, donc plus d’options, donc c’est plus facile pour moi”, a déclaré Griezmann aux journalistes la semaine dernière. “L’entraîneur-chef aime discuter avec les joueurs, savoir comment vous vous sentez, puis il trouvera le meilleur équilibre pour l’équipe. Nous le trouvons.

“Je me sens bien physiquement, ce qui m’aide dans ce nouveau poste. Je sais que l’équipe a besoin de moi dans une position plus profonde et plus centrale. Je pense que j’ai eu de bonnes performances jusqu’à présent, donc je suis très heureux.”

La clé du succès de ce nouveau Griezmann est sa relation avec Deschamps. Il a déclaré à propos de son entraîneur: “Je lui dois tout en équipe nationale. Je donne tout pour la France, pour le maillot mais aussi pour lui. Et j’essaie de faire tout ce que je peux pour qu’il continue à me faire confiance. Chaque mouvement, chaque match est comme un “merci” que je lui envoie. Je veux qu’il soit fier de moi.”

Leur relation est en effet très particulière. Deschamps a désormais affronté Griezmann lors de chacun des 71 derniers matchs de la France. C’est un record incroyable; la marque précédente, détenue par Patrick Vieira, était de 44 matchs consécutifs.

Avec son nouveau poste, l’influence de Griezmann au sein de l’équipe s’est également accrue. Il a toujours été l’un des leaders, mais maintenant jouer au cœur de l’équipe signifie qu’il est encore plus important sur et en dehors du terrain. Sur celle-ci, chaque passage de jeu le traverse (et se termine très souvent par Kylian Mbappé). En dehors de ça, c’est le DJ de l’équipe, c’est le blagueur, toujours souriant, toujours de bonne humeur, toujours bavard et toujours encourageant.

Décidément, Deschamps se pense indispensable. Griezmann l’a fait, même si ses performances avec la France ont parfois souffert de sa mauvaise forme en club au cours de ses deux terribles années à Barcelone. Maintenant, de retour à l’Atletico, il est à nouveau heureux. Il apprécie à nouveau son football, surtout dans ce nouveau poste. Griezmann était prêt à relever le défi et il l’a relevé.